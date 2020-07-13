Канал поставки оружия из Чечни в Дагестан пресекли сотрудники полиции

В Дагестане в субботу были задержаны участники банды, занимавшейся незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также переделкой травматического оружия в боевое, сообщает отдел новостей газеты «Молодежь Дагестана» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

В сообщении говорится о том, что на злоумышленников оперативники вышли в ходе оперативно-розыскных мероприятий по перекрытию каналов поступления оружия в республику.

«Сотрудниками управления уголовного розыска МВД была получена оперативная информация, что 44-летний уроженец Сулейман-Стальского района, 43-летний житель Каспийска, а также двое уроженцев Чеченской Республики, 37 и 44 лет, по предварительному сговору занимаются незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ», – передает источник.

Так, по информации полиции, все четверо также подозреваются в переделке гражданского оружия под их боевые аналоги и в причастности к деятельности организованной преступной группы, занимающейся перевозкой оружия из Чечни в Дагестан.

Как передает источник, в ходе проведенного обыска сотрудниками силовых структур в домах подозреваемых обнаружены и изъяты гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, пистолеты системы «ТТ», а также пистолеты кустарного производства, патроны, запасные части от автомата «Калашникова» и пистолета Макарова.

Один из задержанных утверждает, что работает заместителем командира роты управления Росгвардии. По его словам, реализовать оружие он помогал своему знакомому – бывшему сотруднику правоохранительных органов.

Об обнаруженном у него оружии и боеприпасах (два самодельных пистолета, гранаты и патроны) сказал, что оно осталось в доме со времен военных событий 1999 года.

По всем фактам преступления следователи МВД возбудили уголовные дела по части 2 статьи 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») УК РФ. Все подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.