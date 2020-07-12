В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

Волны, существующие в атмосфере Земли, создают резонансные явления, которые можно сравнить с теми, что образуются в звенящем колоколе. О том, как "звучит" наша планета, рассказали ученые из Гавайского и Киотского университетов, пишет "Planet Today".

Звенящий звук, генерируемый резонансным взаимодействием атмосферных волн планеты Земля, не получится зафиксировать при помощи невооруженного уха, так что даже не пытайтесь услышать "небесный колокол". Но если проследить за воздушными волнами при помощи специального оборудования, то можно обнаружить немало интересного.

"Атмосферные волны довольно сильно отличаются от океанских, так как в воздухе действуют другие законы и явления. Мы проанализировали сведения об атмосферных колебаниях, накопленные за последние четыре десятка лет, и сделали некоторые важные выводы", — отмечают авторы проекта, добавляя, что речь идет о волнах с длиной более пяти тысяч километров, частота которых составляет от двух часов до нескольких суток.

Выяснилось, что при определенных условиях атмосферные волны могут создавать резонанс, который можно сравнить с тем, что рождается в звенящем колоколе. То есть, всю нашу планету можно представить в виде огромного резонирующего колокола, который непрерывно порождает очень интересные вибрации. Ученые уверены, что современная наука пока далека от полного понимания этого явления.