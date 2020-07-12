ЗАМАНА - Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

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12 июля, 2020. Воскресенье 17:46
Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе

Вирусолог из Гонконга, доктор Ли-Мэн Янь, сбежавшая в США, в интервью Fox News рассказала о сокрытии властями Китая правды об опасности коронавируса, пишет "Лента.ру".

Сбежавшая в США вирусолог из Китая раскрыла правду о коронавирусе
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Женщина утверждает, что может оказаться в числе «исчезнувших» информаторов. Янь пояснила, что, по ее мнению, власти Китая знали о новом коронавирусе задолго до того, как заявили об этом. Она также пояснила, что ее руководители, известные как некоторые из ведущих экспертов в этой области, игнорировали проводимые ею в начале пандемии исследования, которые, по ее мнению, могли бы спасти жизни.

Вирусолог заявила, что один из ее друзей, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае, знал о передаче от человека человеку задолго до того, как Китай или ВОЗ признали, что такое распространение возможно. По словам женщины, она рассказала о некоторых своих открытиях научному руководителю, однако «он только кивнул».

Врачи и исследователи, которые ранее открыто обсуждали вирус, внезапно замолчали, пояснила она. «Врачи зловеще сказали: "Мы не можем говорить об этом, но нам нужно носить маски"», — сказала она.

Кроме того, Университет Гонконга, в котором работала вирусолог, убрал страницу бывшей сотрудницы с сайта. В китайском посольстве утверждают, что «никогда не слышали об этом человеке», и отвергли все обнародованные ею данные.

 

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