Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о проводимой селекционно-племенной работе по улучшению Дагестанской горной породы овец

С выездом на место вице-премьер Правительства РД ознакомился с тем как проводится работа по улучшению породных качеств овцепоголовья за счет проведения комплекса селекционно-племенной работы по сохранению Дагестанской горной породы овец, которая наиболее приспособлена для природно-климатических условий республики. О плюсах данной породы рассказал заведующий отделом животноводства ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» Абдусалам Хожоков: «В 1930 году из Германии в Дагестан была завезена тонкорунная вюртембергская порода овец. Помесь этой породы с Дагестанской грубошерстной породой прекрасно себя показала. В последующем путем совершенствования данной породы была выведена Дагестанская горная порода. В советские времена по аналогии Дагестанской горной породы были выведены породы в Азербайджанской республике и в других республиках советского союза. В прошлом году при совершенствовании Дагестанской горной породы появился приплод, который сегодня сумел подняться на высоту 2200 метров над уровнем моря, где мы сейчас и находимся. Первые результаты обнадёживающие: в живом весе они превосходят предыдущие результаты более чем на 12 килограммов». По результатам поездки Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что в структуре производства сельскохозяйственной продукции доля продукции животноводства составляет более 52%, в связи с чем данному сектору уделяется большое значение: «Эта работа ведётся не первый год, а десятилетиями так как наша республика является агропромышленной. С 2018 года начался экспорт баранины за пределы РФ, и Дагестан занимает лидирующее место в овцеводстве, по поголовью овец - 1 место, по производству баранины и экспорту в числе ведущих регионов. Также наша республика является участником национального проекта "Экспорт продукции АПК", отгружая с 2017 года за пределы республики баранину. В этом направлении больших успехов мы достигли в 2018 году и в 2019-2020 годах продолжаем успешную работу. Параллельно с бараниной в 2019-2020 годах был начат экспорт риса. С учётом складывающейся ситуации на рынке по экспорту баранины, руководством республики приятно решение с помощью селекционно-племенной работы улучшить мясные качества Дагестанской горной породы овец. С этой целью, начиная с 2018 года в Дагестане проводится планомерная селекционно-племенная работа по улучшению мясных качеств Дагестанской горной породы, которая является уникальной, так как приспособлена к горно-отгонным условиям животноводства. Некоторые пороки экстерьера и конституции, как например саблистость задних ног, для Дагестанской горной породы является преимуществом, потому что эта порода пасётся на склонах горы с уклоном в 42 градуса. Другие породы, которые разводятся на территории нашей страны к таким экстремальным условиям не приспособлены. Поэтому Правительство Дагестана поставило перед наукой цель - увеличить насколько это возможно мясные качества Дагестанской горной породы, при этом не ущемляя другие характерные качества этой породы. С этой целью, с 2018 года начата селекционно-племенная работа по скрещиванию баранов породы Российский мясной меринос с матками Дагестанской горной породы. Первые такие животные получены в хозяйствах агрофирм "Согратль" и "Чох" Гунибского района. Сегодня мы посетили хозяйство агрофирмы "Согратль", находящееся на летних пастбищах, где находится порядка 2 тысяч голов помесного поголовья первого поколения от скрещивания вышеназванных пород. Сегодня специалистами была изучена приспособленность этого поголовья к горным условиям содержания, перенос перегона. С их слов данное наше экспериментальное поголовье хорошо перенесло перегон на расстояние 250-300 км, при этом каких-либо заболеваний не отмечается. На экстерьере и конституции помесного поголовья первого поколения никак это не сказалось. Благодаря этой работе, дагестанские сельхозпроизводители, занимающиеся овцеводством, будут иметь рентабельное производство, так как запрос на закупку нашей баранины имеется как внутри нашей страны, так и за её пределами. Это связано, прежде всего, с тем, что наша продукция является экологически чистой. Кроме того, дагестанские овцы нагуливают мясо на летних пастбищах, а это ведёт к низкой себестоимости в отличие от поголовья, которое держим на откорме. Мы перед животноводами ставим задачу наращивать потенциал получения баранины путём нагула на летних пастбищах. Сегодняшний наш визит был посвящён именно изучению как наше помесное поголовье, отличающееся живым весом бараны и ярочки порядка 4,7 кг и 5,2 кг превышают по живому весу своих сверстников из нашей Дагестанской горной породы. Опытное поголовье по этим мясным качествам уже преобладает, но мы не должны допускать чтобы это повлияло на дальнейшее совершенствование и развитие Дагестанской горной породы овец, потому что она приспособлена к горно-отгонным условиям содержания. Нашим постоянным покупателем является Иран, есть заявки с ОАЭ и возможности выхода на рынок Катара, не говоря о сопредельных Дагестану государствах. Согласно нашим плановым показателям в части экспорта продукции АПК планируется до 2025 года довести экспорт баранины до 24 млн долларов». Вместе с тем, подчеркнул Абдулмуслимов, что по указанию Главы Дагестана Владимира Васильева наращивание экспорта проходит не в ущерб нашим местным и российским потребителям, поэтому продовольственная безопасность в этой работе занимает главенствующую позицию. Вице-премьер республиканского Правительства также сообщил, что в республике производится 25% российской шерсти. "Начав заниматься вопросами сельского хозяйства, мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что Дагестанская горная порода занимает 72% от общего поголовья и обладает селекционно-генетическим потенциалом. Кроме того, было обращено внимание на такие показатели как экономическая эффективность и рентабельность хозяйств, занимающихся овцеводством. Совокупность этих факторов убедила нас в необходимости улучшения племенных качеств нашей Дагестанской горной породы в части улучшения шёрстной и мясной продуктивности. Животные, которых мы приехали наблюдать, как уже сказал Абдусалам Хожоков, являются первым приплодом новой породы, и они прекрасно себя здесь чувствуют. Сейчас имеется соответствующая господдержка со стороны Минсельхоза РФ, Главы Дагестана, Правительства РД, уверен овцеводство докажет свою перспективность ростом доходов от этой отрасли", - заключил Абдулмуслим Абдулмуслимов. Там же вице-премьер Правительства РД с участием начальника сельхозуправления Тляратинского района Магомеда Магомедова, руководителя агрофирмы "Согратль" Абдурахмана Чураева обсудил вопросы повышения эффективности использования летних пастбищ.