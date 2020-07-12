Линейные ускорители получит Республиканский онкологический центр

Настоящий прорыв в лечении онкологически больных пациентов. Два линейных ускорителя для проведения лучевой терапии получит Республиканский онкологический центр уже в этом году.

Это техника мирового уровня – она максимально безопасна и позволит повысить результативность лечения онкологических заболеваний. Ввод его в работу даст возможность врачам оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь порядка 1500 онкобольным в год. Приобретают дорогостоящее оборудование в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение», за счет средств федерального бюджета.

С помощью новых линейных ускорителей врачи смогут удалять новообразования без операции, пациенту достаточно будет просто приходить на процедуры.

По словам министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова новые медицинские комплексы будут способствовать снижению смертности от онкологических заболеваний в регионе. – «Ежегодно в республике выявляется около 5 тысяч онкобольных, поэтому закупка такого инновационного оборудования была необходима. Мы сможем оказывать помощь как взрослым, так и детям, и нашим людям больше не придётся ездить в федеральные клиники, они смогут получить современную медицинскую помощь у себя в республике – это одна из наших главных задач», - отметил глава ведомства.

Как сообщил руководитель Минздрава, сейчас в онкологическом центре занимаются подготовкой места для установки линейных ускорителей. Возводится новый корпус, средства на его строительства выделены из регионального бюджета.

Что важно, для больных лечение будет осуществляться бесплатно – в рамках обязательного медицинского страхования.