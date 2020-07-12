ЗАМАНА - «Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения сельских территорий Дагестана

«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения сельских территорий Дагестана

Автор
12 июля, 2020. Воскресенье 12:09
«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения сельских территорий Дагестана

Компания «Россети Северный Кавказ» проводит комплексную реконструкцию основных энергообъектов и питающих центров в населенных пунктах Дагестана. В начала года специалисты филиала «Дагэнерго» уже заменили порядка 300 опор и более 13 тысяч метров линий распределительных сетей.

«Россети Северный Кавказ» повышают надежность энергоснабжения сельских территорий Дагестана
Информация

Работы в настоящее время завершены в селениях Алмало Кумторкалинского района, Герменчик и Балисма Бабаюртовского района, Новокрестьяновское Кизлярского района, Абдашка Кайтагского района, Улуз Табасаранского района, Зухрабкент Сулейман-Стальского района, Хюрехюр Курахского района, Курукал Ахтынского района. Общий объем инвестиций в ремонтные работы на объектах указанных населенных пунктов превысил 14 млн рублей.   «Как правило, в горных районах производится замена деревянных опор, а на равнине используют в основном железобетонные опоры. Ограниченное применение железобетонных опор в горных районах обусловлено особенностью рельефа местности и труднодоступности, сложностью перевозки и монтажа опор», - отмечает главный инженер филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Роман Акимов. В текущем году дагестанские энергетики продолжат в Карабудахкентском, Дербентском, Кайтагском, Дахадаевском, Сулейман-Стальском, Курахском, Магарамкентском, Ахтынском, Рутульском, Табасаранском, Ботлихском, Хуназахском, Казбековском, Хасавюртовском, Кизилюртовском районах и в «Кировском районе» Махачкалы. Будет повышена надежность энергоснабжения порядка 50 тысяч абонентов.

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top