Минмолодежи РД выделит миллион рублей на поддержку проектов НКО

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан объявляет конкурс грантовой поддержки проектов, направленных на профилактику идеологии экстремизма и терроризма, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, а также укрепление российской государственности.

К участию в конкурсе приглашаются общественные, некоммерческие организации и движения, зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность в Дагестане. Для этого необходимо в срок до 20 июля представить проектную заявку с приложением копии документа, удостоверяющего личность, по адресу г. Махачкала, ул. Гусейнова, д.26, или отправить на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Стоит отметить, что конкурс будет проведен в три этапа: прием заявок, заочный отбор финалистов и очная презентация проектов. Конкурсанты, проектные заявки которых будут отобраны для участия в финале, получат информационное уведомление о прохождении в третий этап.

В рамках последнего этапа финалистам предстоит подготовить презентацию своего проекта в формате Power Point длительностью не более 7 минут.По итогам конкурса будут отобраны 5 победителей, которые получат на реализацию проектов по 200 тысяч рублей.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 8928 552 60 65 (Рамазан Магомедов).