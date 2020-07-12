В Дагестане появится Центр опережающей профессиональной подготовки

Открытие Центра опережающей профессиональной подготовки состоится в сентябре на базе Технического колледжа имени Р.Н. Ашуралиева в г. Махачкале. Центр создается в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» и будет оснащен современным мультимедийным и техническим оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых региону.

ЦОПП работают по стандартам WorldSkills и открываются в разных регионах нашей страны по поручению Президента РФ. На сегодняшний день в России функционируют 14 подобных центров, в 2020 году планируется открытие еще 15, в том числе и в нашем регионе. К 2024 году в стране будут функционировать 100 подобных центров.

Главная цель ЦОПП – обеспечение потребности экономики республики в высококвалифицированных специалистах, содействие появлению в регионе новых цифровых компетенций и формированию экспертных и педагогических сообществ по актуальным компетенциям.

«В Центре можно будет в короткие сроки пройти подготовку по востребованным и перспективным профессиям. Обучение будет доступно каждому, от школьников до граждан пенсионного возраста. Открытие центра планируется в сентябре. За год обучение пройдут более 12 тысяч человек», - отметила вице-премьер – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова.

ЦОПП будет работать в сетевом взаимодействии с образовательными организациями и бизнесом. На сегодняшний день уже заключено 12 договоров о сотрудничестве.

Центр станет площадкой для стажировки. ЦОПП будет разрабатывать программы обучения и повышения квалификации для сотрудников различных предприятий. Работодателям будет оказываться помощь в формировании кадрового запроса в соответствии с потребностями.

Кроме того, в числе основных функциональных линий центра – координация проведения итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций республики в форме демонстрационного экзамена и непрерывное повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения в соответствии с лучшими практиками.

Пройти подготовку, переподготовку, повысить квалификацию по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям можно будет буквально за полгода.