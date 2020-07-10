Роспотребнадзор отменил запрет на посещение кладбищ и мечетей в Дагестане

В Дагестане отменен запрет на посещение культовых сооружений, кладбищ и проведение религиозных обрядов с присутствием людей, который был введен 16 апреля постановлением главного государственного санитарного врача республики Николая Павлова, сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

«Признать утратившим силу постановление главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан от 16.04.2020 №33 «Об усилении ограничительных мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Республики Дагестан», – говорится в постановлении, подписанном Павловым 9 июля.

Изначально запрет на посещение кладбищ и культовых сооружений был введен по 30 апреля. А затем автоматически продлен, пояснил «Молодежке» представитель надзорного органа.

В новом постановлении Николая Павлова, которое опубликовано на сайте управления Роспотребнадзора по Дагестану, указано, что темп прироста заболеваемости в республике с момента начала регистрации инфицированных снизился в 35,4 раза (с 24,8 до 0,7).

Как следует из этого документа, республика достигла показателей, нужных для снятия ограничительных мероприятий, соответствующих II этапу.

Как сообщала «Молодежка», седьмого июля на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории республики Николай Павлов пояснил, что допуск верующих в помещения религиозных организаций будет возможен при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного режима, дезинфекционного режима, социального дистанцирования и ограничения численности находящихся внутри религиозных учреждений. Для помещений с площадью до 400 кв. м будет действовать правило «не более 1 человека на 4 кв. м», с площадью более 400 кв. м – ограничение численности находящихся внутри храма до 100 человек.