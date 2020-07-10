Крупное картофелеводческое и овощеводческое предприятие Дагестана кооперируется в СПоК

В настоящее время в некоторых районах Дагестана проходит уборка картофеля. В среду, 8 июля, специалисты Минсельхозпрода РД ознакомились с ходом сбора урожая в Кизилюртовском районе.

Последние годы на территории поселка Комсомольское успешную хозяйственную деятельность ведет ООО «Агропрайм».

С применением технологии капельного орошения на 135 гектарах возделывают картофель, капусту, лук, морковь и столовую свеклу.

Сегодня в хозяйстве идет уборка картофеля, задействована техника. Всего клубней предстоит собрать с площади 50 гектаров. Как рассказал руководитель предприятия Гаджи Залимханов, урожайность плантаций достаточно приличная – с гектара в среднем собирают 40-45 тонн урожая. В день приезда специалистов Минсельхозпрода РД часть урожая, предназначенная для рынков города Казань, грузилась на большегрузный автомобиль. В период уборки ежедневно с здешних плантаций вывозится на рынки страны в пределах 60-70 тонн картофеля.

В уборке клубней задействовано несколько десятков человек. Среди них и махачкалинка Марьям Нурмагомедова, которая вместе с детьми приехала на сезонную подработку. Как отмечает труженица, труд на полях – это не только возможность заработать дополнительный доход для своей семьи, но и прекрасная возможность приучить домочадцев к благородному труду на земле. В день это семья собирает порядка 80 мешков картофеля, в пересчете на вес - это более 2-х тонн урожая.

В скором времени здесь приступят к уборке овощных плантаций, которых тоже закладывали в начале марта месяца. Использование современных водосберегающих технологий дает надежду собирать с каждого гектара по 100 тонн капусты, 40-45 тонн моркови, до 80 тонн лука и 65-70 тонн свеклы.

Гаджи Залимханов родом из Акушинского района, из тех мест, где навыки овощеводства и картофелеводства люди получают с раннего детства. По его словам, их семейный бизнес производства овощей и картофеля продолжается не один десяток лет, а в последнее десятилетие оно приобрело серьезные масштабы. Хозяйство располагает овощехранилищем на 1500 квадратных метрах. На балансе также 5 тракторов, различная посевная и уборочная техника, более десятка большегрузных и малотоннажных автомобилей. В планах на ближайшие годы расширить площадь под возделывание картофеля и овощей до 400-500 гектаров.

За годы своей деятельности «Агропрайм» обрело широкие экономические и партнерские связи в разных регионах страны, и опираясь на эти возможности специалисты хозяйства оказывают существенную помощь своим коллегам из разных районов Дагестана в реализации выращенных овощей и картофеля.

По мнению Гаджи Залимханова, масштабы хозяйственной деятельности диктует необходимость сельскохозяйственной потребительской кооперации, тем более по линии Минсельхозпрода РД в настоящее время оказывается существенная поддержка развитию материально-технической базы СПоКов. Принято решение с привлечением личных подсобных хозяйств, индивидуальных предпринимателей и фермеров организовать сельскохозяйственный потребительский кооператив, который будет заниматься реализацией выращенной членами СПоКа продукции, как на территории нашей республики, так и в Москве, Казани, Свердловске, Омске и других городах нашей страны. Кроме того в планах расширить мощности хранения сельхозпродукции - в ближайшее время намечено приступить к строительству овощехранилища на 5 тысячах квадратных метрах.

Инициативы предпринимателя по организации СПоКа и его дальнейшего развития нашли поддержку у министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагира Гусейнова.