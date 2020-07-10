ЗАМАНА - До окончания срока приема заявок на участие в форуме «Машук-2020» осталось 10 дней

До окончания срока приема заявок на участие в форуме «Машук-2020» осталось 10 дней

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10 июля, 2020. Пятница 12:50
До окончания срока приема заявок на участие в форуме «Машук-2020» осталось 10 дней

Регистрация на участие в XI Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» завершится в АИС «Молодежь России» через 10 дней, 20 июля.

До окончания срока приема заявок на участие в форуме «Машук-2020» осталось 10 дней
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Напомним, что участниками площадки могут стать все желающие в возрасте от 18 до 30 лет. Форум пройдет в онлайн-формате с 10 по 26 августа в три тематические смены: «Глобальные вызовы» (11 – 16 августа), «Национальный код» (15 – 20 августа) и «Мастерская сообществ» (19 – 24 августа).

Кроме того, в рамках форума в онлайн-режиме состоится грантовый конкурс, участники которого публично защитят свои проекты по видеосвязи. Прием заявок на участие в грантовом конкурсе закрывается за 5 дней до начала смены. Максимальный размер грантовой поддержки составляет не более 300 000 рублей.

Добавим, что организаторами форума выступают Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Федеральное агентство по делам национальностей и Правительство Ставропольского края. Мероприятие проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Дополнительная информация о форуме и его направлениях представлена на сайте Росмолодежи.

 

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