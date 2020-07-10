Вопросы повышения эффективности селекционно-племенной работы в овцеводческих хозяйствах республики обсуждены на совещании с участием вице-премьера Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова и члена совета директоров некоммерческой организации «Национальный союз овцеводов» Абдусалама Хожокова.

В мероприятии также приняли участие и руководители ведущих овцеводческих хозяйств. Со своей стороны они сообщили о деятельности в части улучшения породных качеств овцепоголовья за счёт проведения комплекса селекционно-племенных мероприятий. В частности, участники совещания отметили, что необходимо принять меры по сохранению дагестанской горной породы овец, которая наиболее приспособлена к природно-климатическим условиям республики. В связи с этим решено продолжить работу по скрещиванию дагестанской горной породы с породой российский мясной меринос.

В свою очередь Абдулмуслим Абдулмуслимов предложил руководителям хозяйств в целях улучшения мясных качеств овцепоголовья наладить взаимодействие с ФГБНУ «Калмыцкий научно-исследовательский институт сельского хозяйства имени М.Б. Нармаева» по использованию породы овец дорпер для скрещивания.

Кроме того, в рамках совещания обсуждены и другие вопросы развития овцеводства, в том числе: повышение эффективности использования летних и зимних пастбищ, трасс скотопрогонов, возрождение грозненской породы овец (в Ногайском районе), упорядочение вывоза баранины в другие регионы России, а также на экспорт.

По итогам мероприятия принято решение о создании Ассоциации овцеводов РД для координации усилий органов исполнительной власти, сельхозтоваропроизводителей республики и научных учреждений по развитию овцеводства.

Отметим, что, начиная с 2018 года, в республике с привлечением научных сотрудников ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр РД» ведётся планомерная работа по улучшению мясных и шерстных качеств дагестанской горной породы овец. В настоящее время помеси первого поколения указанной породы овец находятся на летних пастбищах региона.

В этой связи во второй декаде июля под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова состоится выездное совещание в Ахвахском районе, – на летних пастбищах, расположенных на высоте около 2,0 тыс. м. над уровнем моря, – с участием представителей ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр РД», а также руководителей и специалистов ведущих овцеводческих хозяйств республики.