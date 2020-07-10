Под руководством Первого заместителя Председателя Правительства РД Гаджимагомеда Гусейнова прошло заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в Республике Дагестан, направленного на рост объемов экспорта несырьевых товаров и экспорта услуг. В него также входит 5 федеральных проектов со сроком реализации и достижения результатов в 2024 году.

Министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов в ходе заседания сообщил, что региональным проектом «Экспорт услуг» планируется обеспечение в 2020 году объема экспорта оказываемых услуг РД в размере 1,4 млн долларов, а к концу реализации в 2024 году – 1,8 млн долларов.

В своем докладе он отметил, что в части увеличения экспорта транспортных услуг ведутся работы по модернизации международного аэропорта «Махачкала», что позволит увеличить число рейсов из республики по существующим направлениям, а также начать выполнение полетов по новым маршрутам. Увеличение транспортных услуг планируется и в рамках реконструкции автомобильного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр» - увеличение пропускной способности пункта, строительство дополнительных административных зданий, увеличение количества полос движения. Работы в рамках проекта планируется завершить до конца 2021 года.

Далее о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» рассказал Первый заместитель руководителя агентства по предпринимательству и инвестициям РД Магомед Абдулкадыров.

В рамках данного проекта, по словам выступающего, предусмотрено достижение двух показателей – внедрение в Республике Дагестан в 2021г. «Регионального экспортного стандарта 2.0» и прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП до 30. Так в текущем году проведена реверсная бизнес-миссия Германия-Дагестан с участием 25 субъектов малого и среднего предпринимательства, по итогам которой заключено 6 контрактов на общую сумму 0,919 млн. долларов. Данная мера поддержки эффективна, но не решает всех технических и организационных моментов по логистике и хранению товара в соответствии с заключенными контрактами» - отметил Абдулкадыров.

Далее он также сообщил, что в ходе обсуждения итогов прошедшей бизнес-миссии бизнес-сообществом было предложено создать Торговое представительство Республики Дагестан в Германии, а также то, что экспортно-ориентированные субъекты малого и среднего предпринимательства Дагестана имеют интерес в налаживании контактов по продвижению своих товаров и услуг в Азербайджан, который географически и экономически является привлекательной страной-партнером для развития бизнеса.

В свою очередь, Гаджимагомед Гусейнов подчеркнул важность проведения семинаров-совещаний с участием представителей Российского экспортного центра, сообщества экспортеров республики, представителей бизнеса, чья продукция может быть востребована на международном рынке, где им будут сообщены все имеющиеся не только региональные, но и федеральные меры государственной поддержки и продвижения их товаров на мировом рынке.

Также в ходе обсуждения сообщено, что в текущем году Республикой Дагестан на экспорт выведено 19 субъектов МСП, которые заключили контракты с иностранными партнёрами на сумму более 3 млн долларов.

Далее участниками проектного комитета рассмотрен вопрос экспорта сельскохозяйственной продукции. По данному вопросу было отмечено, что в 2020 году республика намерена нарастить экспорт сельхозпродукции и довести объемы до 1,6 млрд рублей, следует отметить, что в 2019 году данный показатель был перевыполнен и было экспортировано продукции АПК на полтора миллиарда рублей.

По итогам первого полугодия экспорт продукции АПК республики составил 13,5 млн долларов, что составляет 56,0 % целевого индикатора, установленного на текущий год.

В завершении заседания Гаджимагомед Гусейнов рекомендовал участникам комитета определить ключевые направления по поддержке экспортно ориентированных предприятий и провести ряд разъяснительных лекций по международной маркировке и стандартизации продукции.

«Мы должны определить, что мешает бизнесу развивать экспортное направление и сделать так, чтобы меры поддержки экспортно ориентированных предприятий, которые сейчас предлагает государство, были максимально доступны для наших предпринимателей», - заключил Гусейнов.