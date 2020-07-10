Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона
- Автор Мадина
- 10 июля, 2020. Пятница 09:29
Заместитель министра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев констатировал, что по итогам за 1 квартал текущего года в них осуществляли деятельность 25 резидентов, создано 916 рабочих мест.
Батыр Эмеев сообщил, что сейчас также создаются индустриальные парки «Ногайпром» в Ногайском районе, «СепараторПром» на базе Завода сепараторов в Махачкале, на базе АО «БАЗ» в Буйнакске.
В ходе совещания свои вопросы по теме озвучили главы районов и городов, а также директора управляющих компаний предприятий.
Артём Здунов, подводя итоги совещания, отметил, что необходимо развивать промышленные площадки муниципального уровня с размещением перерабатывающих производств. Именно этот пункт необходимо включить в Программу развития горных территорий, считает премьер.
Кроме того, глава кабмина поручил профильным министерствам и ведомствам изучить новые формы поддержки промышленных парков на федеральном уровне и представить их перечень.
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