ЗАМАНА - Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона

Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона

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10 июля, 2020. Пятница 09:29
Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона
Вопросы создания и развития промышленных парков на территории РД рассмотрели в режиме ВКС сегодня, 9 июля, в Правительстве Дагестана под руководством премьер-министра республики Артёма Здунова. Стоит напомнить, что в регионе сейчас функционирует 7 индустриальных парков.
Вопросы развития промышленных парков на территории Дагестана рассмотрели в Правительстве региона
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Заместитель министра промышленности и энергетики РД Батыр Эмеев констатировал, что по итогам за 1 квартал текущего года в них осуществляли деятельность 25 резидентов, создано 916 рабочих мест.

Батыр Эмеев сообщил, что сейчас также создаются индустриальные парки «Ногайпром» в Ногайском районе, «СепараторПром» на базе Завода сепараторов в Махачкале, на базе АО «БАЗ» в Буйнакске.

В ходе совещания свои вопросы по теме озвучили главы районов и городов, а также директора управляющих компаний предприятий.

Артём Здунов, подводя итоги совещания, отметил, что необходимо развивать промышленные площадки муниципального уровня с размещением перерабатывающих производств. Именно этот пункт необходимо включить в Программу развития горных территорий, считает премьер.

Кроме того, глава кабмина поручил профильным министерствам и ведомствам изучить новые формы поддержки промышленных парков на федеральном уровне и представить их перечень.

 

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