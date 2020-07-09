ЗАМАНА - Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний»

Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний»

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09 июля, 2020. Четверг 23:30
Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний»

В ходе онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний», которая состоится 10 июля в 18.00 ч. для подписчиков социальной сети «Инстаграм», талантливые вокалистки и артистки Даргинского театра Хузаймат Ибрагимова и Лейла Магандалиева исполнят полюбившиеся слушателям композиции с живым музыкальным сопровождением.

Артистки Даргинского театра споют в онлайн-трансляции «Час музыкальных желаний»
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Прозвучат как современные и старинные дагестанские мелодии, так и авторские работы девушек. А наши уважаемые зрители в ходе прямого эфира могут оставлять комментарии и озвучивать свои музыкальные желания.

Хочется отметить, что этот гармоничный творческий тандем обусловлен не только совместной работой, спектаклями, гастролями и выступлениями, но и многолетней преданной дружбой.

Напоминаем, что прямой эфир состоится в пятницу, 10 июля, в 18.00 ч. в социальной сети «Инстаграм», а на следующий день вы сможете посмотреть запись и в остальных аккаунтах учреждения, в том числе и на нашем YouTube-канале «Даргинский музыкально-драматический театр». Добро пожаловать!

 

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взяты из открытых источников
 

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