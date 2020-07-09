Главные события национальной жизни заносят в альманах «Время России»

В фокусе – Герои Труда России, победители Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», конкурса «Учитель года России», конкурса «Славим человека труда!», заслуженные представители национального трудового сообщества, введенные в Зал национальной трудовой славы, www.zal.slavatrud.ru и в Зал трудовой славы Союза машиностроителей России, лучшие люди труда, отмеченные в рамках других государственных и авторитетных общественных институтов признания трудовых заслуг и профессиональных компетенций. Очень часто такие события и герои находятся на задворках медийного и общественного внимания. Девиз издательского проекта – «Узнай свою страну!» – отталкивается от преобладания в информационном пространстве негативного и скандального контента. Лейтмотив проекта: «Настоящая Россия. Главные события. Главные герои». Новостная лента сайта альманаха акцентирует наиболее значимые события – вехи летописи национального созидания и ратной доблести. Подробная информация об этих и других событиях, представленных на страницах альманаха, размещена в сетевом издании www.времяроссии.рф На сайте размещаются печатные версии выпусков альманаха. Любой пользователь интернета может ознакомиться с его содержанием или скачать печатную версию для некоммерческого использования. В специальный выпуск альманаха, посвященного главным событиям 2019 года с участием Президента РФ Владимира Путина, включен материал «Подвиг ополченцев Дагестана. Владимир Путин посетил Ботлихский район республики». В нем идет речь о поездке Президента в дагестанское село Ботлих, жители которого одними из первых приняли удар вооруженных бандформирований, проникших в Дагестан с территории Чечни в августе 1999 года. Владимир Путин возложил цветы к мемориалу уроженцам Ботлихского района, погибшим во время Великой Отечественной войны, в Афганистане, в ходе боевых действий в августе – сентябре 1999 года и других вооруженных противостояниях. Глава государства пообщался с жителями села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году, когда вооруженные бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан. Прочитать статью можно по ссылке, на странице 111. Источник: http://mirmol.ru/podvigi-dagestancev/glavnye-sobytija-nacionalnoj-zhizni-zanosjat-v-almanah-vremja-rossii/