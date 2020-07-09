Конкурс исследовательских работ «Цифруй»

Информируем о проведении Автономной некоммерческой организацией поддержки социально-культурных инициатив, конгрессно-выставочной деятельности и инноваций «Цифровое общество» межрегионального конкурса исследовательско-практических работ школьников и студентов «Цифруй» (далее – Конкурс).

Основная цель Конкурса – привлечение школьников и студентов к проблематике внедрения цифровых технологий в социальной сфере для улучшения качества, комфорта и безопасности жизни человека, а также повышения цифровой грамотности населения. Следуя целям национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», Конкурс будет способствовать решению задач по таким направлениям как «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии».

К участию в Конкурсе принимаются научно-исследовательские работы и проектные работы, направленные на внедрение и развитие цифровых технологий, способствующих решению социальных проблем в сферах образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, развития межнационального сотрудничества, патриотического воспитания, охраны окружающей среды, помощи социально незащищенным слоям населения, целей устойчивого развития.

Прием заявок для участия в Конкурсе начнется в июне 2020 года. Очный этап планируется в ноябре 2020 года.

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