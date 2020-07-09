ЗАМАНА - Конкурс исследовательских работ «Цифруй»

Конкурс исследовательских работ «Цифруй»

Автор
09 июля, 2020. Четверг 23:00
Конкурс исследовательских работ «Цифруй»

Информируем о проведении Автономной некоммерческой организацией поддержки социально-культурных инициатив, конгрессно-выставочной деятельности и инноваций «Цифровое общество» межрегионального конкурса исследовательско-практических работ школьников и студентов «Цифруй» (далее – Конкурс).

Конкурс исследовательских работ «Цифруй»
Информация

Основная цель Конкурса – привлечение школьников и студентов к проблематике внедрения цифровых технологий в социальной сфере для улучшения качества, комфорта и безопасности жизни человека, а также повышения цифровой грамотности населения. Следуя целям национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», Конкурс будет способствовать решению задач по таким направлениям как «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии».

К участию в Конкурсе принимаются научно-исследовательские работы и проектные работы, направленные на внедрение и развитие цифровых технологий, способствующих решению социальных проблем в сферах образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, развития межнационального сотрудничества, патриотического воспитания, охраны окружающей среды, помощи социально незащищенным слоям населения, целей устойчивого развития.

Прием заявок для участия в Конкурсе начнется в июне 2020 года. Очный этап планируется в ноябре 2020 года.

Подробнее: Конкурс исследовательских работ «Цифруй»

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top