ДГУ занял высокое место в Национальном агрегированном рейтинге университетов

Национальный агрегированный рейтинг университетов, объединивший в себя девять наиболее авторитетных рейтингов в сфере науки и образования, определил Дагестанский государственный университет во вторую зону успешности вузов. Об этом сообщает пресс-служба ДГУ.

Даггосуниверситет – единственный вуз республики, который попал во вторую зону. Ректор университета Муртазали Рабаданов назвал этот результат закономерным. «Дагестанский государственный университет попал в четверть лучших вузов страны – это достаточно закономерный результат. Мне, как председателю совета ректоров вузов Дагестана, отрадно, что ни один вуз республики не попал в красную зону, в последнюю четверть рейтинга, где расположились самые слабые вузы», – прокомментировал он.

Хорошее место ДГУ в рейтинге, по мнению ректора, связано как с системной работой по модернизации инфраструктуры, так и с планомерной работой по повышению мотивации преподавателей университета. С ними заключаются эффективные контракты, предусматривающие практически ежемесячные премии, напрямую связанные с рейтингом преподавателей.

Всего в рейтинге НАР-2020 оценено 724 вуза, из которых только 26 вошли в «высший дивизион». Первая и вторая зоны – это лучшие вузы страны, составляющие 25% от общего числа. ДГУ поднял свои позиции по сравнению с прошлым годом, набрав наиболее успешных по ЕГЭ выпускников прошлых лет и продемонстрировав высокое качество бакалавриата. Кроме того, в 2020 году в Национальный рейтинг включен также индекс Хирша, показатель, представленный в открытых данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU. Это также прибавило в рейтинге главного вуза республики.

«Что касается роста показателей качества приятных в ДГУ абитуриентов – это наша регулярная работа по проведению приемной кампании таким образом, чтобы стать центром притяжения лучших, наиболее подготовленных абитуриентов региона в наш вуз, наша стратегия приносит, как видите, положительные результаты. Конечно, многое зависит от того, как школьники сдадут ЕГЭ. Мы реализуем серию программ по улучшению знаний наших потенциальных студентов, даже в условиях COVID-19 мы онлайн проводили семинары, лекции», – добавил Рабаданов.

В третью зону национального агрегированного рейтинга вузов вошло 6 дагестанских учреждений высшего образования. Среди них ДГТУ, ДагГау, ДГМУ, ДГПУ, ДГУНХ, ИМЭ.