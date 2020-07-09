В Дагестане локализованы лесные пожары

В РД ограничены пожары в районе села Тарки пригорода Махачкалы, в Агачауле Карабудахкентского района и рядом с селом Дылым Казбековского района, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу Комитета по лесному хозяйству субъекта.

«На месте пожаров для ликвидации очагов, задымления и дальнейшего наблюдения за ситуацией находятся мобильные противопожарные группы “Дагестанский лесопожарный центр”», – сказал председатель Комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаб Абдулхамидов. Сообщают, что для ликвидирования трех пожаров была задействована команда Республиканских сил при чрезвычайных ситуациях (РСЧС): 371 специалист. Была привлечена также малая авиация МЧС. Сгорело 48, 89 и 29 га земель лесного фонда.