ЗАМАНА - В Дагестане локализованы лесные пожары

В Дагестане локализованы лесные пожары

Автор
09 июля, 2020. Четверг 22:49
В Дагестане локализованы лесные пожары

В РД ограничены пожары в районе села Тарки пригорода Махачкалы, в Агачауле Карабудахкентского района и рядом с селом Дылым Казбековского района, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на пресс-службу Комитета по лесному хозяйству субъекта.

В Дагестане локализованы лесные пожары
Информация

«На месте пожаров для ликвидации очагов, задымления и дальнейшего наблюдения за ситуацией находятся мобильные противопожарные группы “Дагестанский лесопожарный центр”», – сказал председатель Комитета по лесному хозяйству Дагестана Вагаб Абдулхамидов. Сообщают, что для ликвидирования трех пожаров была задействована команда Республиканских сил при чрезвычайных ситуациях (РСЧС): 371 специалист. Была привлечена также малая авиация МЧС. Сгорело 48, 89 и 29 га земель лесного фонда.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top