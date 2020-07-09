ЗАМАНА - МЧС: «В Дагестане продолжается ликвидация лесных пожаров»

МЧС: «В Дагестане продолжается ликвидация лесных пожаров»

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09 июля, 2020. Четверг 16:06
МЧС: «В Дагестане продолжается ликвидация лесных пожаров»

На территории Дагестана продолжается ликвидация трех очагов лесных пожаров на общей площади 166 гектаров, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«По двум очагам в районе поселка Тарки пригорода Махачкалы и поселка Агачаул Карабудахкентского района пожары локализованы. Ведутся работы по их полной ликвидации. Площадь, пройденная огнем, составляет 137 гектаров.

По его словам, в Казбековском районе открытого горения нет, имеются отдельные очаги тления и задымления на площади 500 кв. метров. Площадь, пройденная огнем, составляет 29 гектаров.

«Всего для тушения пожара привлечена группировка РСЧС в количестве 196 человек и 14 единиц техники. С 4:30 и с 6:00 к тушению пожара приступили два вертолета Ми-8 МЧС России с ВСУ», – отметил источник.

 

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