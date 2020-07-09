У Национальной библиотеки им.Р.Гамзатова установили стенд «Мобильной библиотеки»

У вас может возникнуть вопрос: «Для чего, если учреждение все еще закрыто для посетителей?»

А все просто!

Работники главной библиотеки нашей республики придумали, как сделать так, чтобы читатели имели доступ к книжным фондам, даже несмотря на ограничения. У главного входа в учреждение размещены стенды, на которых изображены корешки книг. Пробегаемся взглядом, ищем то, что по душе.

Нашлось – достаем смартфон и сканируем напечатанный на корешке QR-код.

Готово! Ссылка в вашем мобильном телефоне и в любое время по ней можно зайти и бесплатно прочесть выбранное произведение. На стендах представлены книги известных классиков дагестанской, зарубежной и русской литературы. Отдельный блок – книги о войне и победителях.

Найдется немало интересного чтива и для тех, кто занимается изучением истории и культуры родного края. На стенде доступны научные труды, очерки, книги исследователей, путешественников, отчеты различных научных экспедиций конца XIX начала XX веков.

Раритетные издания в обычной жизни уже практически недоступны, но благодаря проведенной библиотекарями работе по оцифровке уникальных текстов, сегодня ознакомиться с ними сможет любой желающий. Отметим, что такие стенды с QR-кодами устанавливаются по всей стране. На сегодняшний день к федеральному проекту «Мобильная библиотека» присоединилось более 30 регионов России. Стараниями специалистов библиотеки Дагестан в общем мейнстриме. В будущем организаторы расширят список предлагаемой в мобильной библиотеке литературы.

Следите за обновлениями стендов и читайте вместе с ведущей библиотекой нашей республики!