Анзор Музаев отметил высокий организационный уровень проведения ЕГЭ в Дагестане

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев провел сегодня, 8 июля, онлайн-совещание по вопросам организации и проведения единого государственного экзамена в Республике Дагестан. ВКС был посвящен результатам первых трех дней экзаменов.

Предваряя детальные обсуждения старта кампании в регионе, глава Рособрнадзора поблагодарил вице-премьера – министра образования и науки РД Уммупазиль Омарову за высокий организационный уровень ЕГЭ-2020.

«Экзамены в Дагестане проходят на высоком организационном уровне. Мы видим грамотную, слаженную и эффективную работу, оперативное реагирование и устранение всех замечаний, а также значительное уменьшение количества нарушений в сравнении с прошлым годом», - отметил Анзор Музаев.

Руководитель Рособрнадзора положительно отметил практику Минобрнауки РД по проведению оперативных совещаний в режиме видеоконференцсвязи по итогам каждого госэкзамена и повышение качества работы регионального центра обработки информации.

В этом году для участия в ЕГЭ в Дагестане заявлено более 10 тысяч выпускников. Экзамены первых трех дней прошли без сбоев. Но не обошлось без нарушений со стороны участников – за использование телефонов и шпаргалок с экзаменов удалено 14 человек.

Анзор Музаев призвал дагестанских коллег максимально внимательно и заботливо относиться к участникам ЕГЭ в силу аномальной жары, наблюдаемой в регионе в эти дни, и не ослаблять принимаемые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Участие в совещании принял также прибывший в Республику Дагестан директор Департамента развития педагогических кадров и контроля управлениями ресурсами Минпросвещения России Андрей Милёхин. Он рассказал о посещении пунктов проведения экзаменов и отметил соблюдение в них всех установленных требований и рекомендаций.

«Видно, что руководство системы образования республики держит руку на пульсе. Все отрабатывается четко и своевременно, каждая метка, каждый звонок. Хочу поблагодарить также дагестанских учителей за отзывчивость и ответственность при проведении экзаменационных мероприятий в столь непростое время. Мы видим, как тщательно соблюдаются и условия прозрачности и объективности ЕГЭ, и меры безопасности детей», - подчеркнул Милёхин.

Уммупазиль Омарова поблагодарила федеральных коллег за внимание к республике и оказываемую поддержку и заверила, что Минобрнауки РД сделает все возможное, чтобы завершить кампанию ЕГЭ-2020 на таком же высоком организационном уровне.