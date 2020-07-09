В Дагестане объявлен отбор специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан сообщает о начале отбора специалистов для обучения по Президентской программе подготовки управленческих кадров в 2020/2021 учебном году.

Для участия в программе приглашаются перспективные руководители высшего и среднего звена, рекомендованные организациями по укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и управление» и отвечающие следующим требованиям: возраст до 50 лет (предпочтительно); высшее образование; общий стаж работы не менее 5 лет; опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет; участие в реализации проекта развития организации.

В реализации Программы на территории Дагестана принимает участие ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства».

Поступление на обучение по Президентской программе включает следующие этапы: предоставление документов; квалификационный отбор (проводится на основе анализа представленных документов); конкурсное испытание.

Финансирование обучения в рамках программы носит долевой характер: 1) за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Дагестан финансируется 66 % стоимости обучения в образовательных организациях; 2) за счет средств направляющей организации или специалиста финансируются 34% общей стоимости обучения в образовательных организациях; 3) за счет средств федерального бюджета финансируются организация стажировки в ведущих российских и зарубежных организациях.

Для участия в конкурсном отборе претендентам необходимо зарегистрироваться в информационной системе Modeus http://modeus.pprog.ru/index.php, выбрав из списка программ для саморегистрации «Подготовка 2020-2021», а также представить в Министерство экономики и территориального развития РД пакет документов.

Срок приема документов - до 1 сентября 2020 года.

Телефон для справок: 78-05-74. Подробности на официальном сайте Минэкономразвития РД в разделе "Программа подготовки управленческих кадров".

Справочно:

Программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации реализуется с 1998 г. согласно Указу Президента Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановлению Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 г. № 142 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19 - 2024/25 учебных годах и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» в формате Государственного плана.

Целью реализации Программы является обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования.