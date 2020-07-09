ЗАМАНА - Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой

Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой

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09 июля, 2020. Четверг 11:57
Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой
Сегодня, 8 июля, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов провел совещание в режиме ВКС по вопросам развития туризма в регионе.
Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой
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В нем также приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, министр по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов и другие.

На совещании был рассмотрена ситуация с пассажиропотоком международного аэропорта «Махачкала».

Генеральный директор аэропорта Арсен Пирмагомедов сообщил главе кабмина о ежедневном приросте пассажиропотока, что свидетельствует о стабилизации ситуации в целом по республике.

Учитывая резкое увеличение пассажиропотока, по словам Арсена Пирмагомедова, совместно с сотрудниками Роспотребнадзора организацией принимаются максимально возможные меры безопасности. «Ежедневно проводится термометрия, введен масочный режим. Все убывающие пассажиры на борт поднимаются обязательно в масках и требования Роспотребнадзора соблюдаются», - сообщил генеральный директор, добавив при этом, что аэропорт потихоньку выходит на докризисный уровень.

Он также проинформировал, что за последнее время помимо дополнительных рейсов в Санкт-Петербург и Москву, и традиционно имеющихся рейсов, связывающих Дагестан с Краснодарским краем, Ростовской областью и Сургутом, открыты новые авианаправления. «Прямые рейсы теперь связывают республику на регулярной основе еще и с Тюменью, Новым Уренгоем, Самарой, поэтому мы ждем гостей и из этих регионов.

Кроме того, ожидается новый авиаперевозчик - компания S7 Airlines, который будет летать в Московский аэропорт Домодедово. В ближайшее время ждем полного восстановления и стабилизации уровня пассажиропотока в аэропорту Махачкала», - подчеркнул генеральный директор аэропорта.

 

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