Открыто новое регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала – Самара - Новый Уренгой
- Автор Габи
- 09 июля, 2020. Четверг 11:57
В нем также приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, министр по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов и другие.
На совещании был рассмотрена ситуация с пассажиропотоком международного аэропорта «Махачкала».
Генеральный директор аэропорта Арсен Пирмагомедов сообщил главе кабмина о ежедневном приросте пассажиропотока, что свидетельствует о стабилизации ситуации в целом по республике.
Учитывая резкое увеличение пассажиропотока, по словам Арсена Пирмагомедова, совместно с сотрудниками Роспотребнадзора организацией принимаются максимально возможные меры безопасности. «Ежедневно проводится термометрия, введен масочный режим. Все убывающие пассажиры на борт поднимаются обязательно в масках и требования Роспотребнадзора соблюдаются», - сообщил генеральный директор, добавив при этом, что аэропорт потихоньку выходит на докризисный уровень.
Он также проинформировал, что за последнее время помимо дополнительных рейсов в Санкт-Петербург и Москву, и традиционно имеющихся рейсов, связывающих Дагестан с Краснодарским краем, Ростовской областью и Сургутом, открыты новые авианаправления. «Прямые рейсы теперь связывают республику на регулярной основе еще и с Тюменью, Новым Уренгоем, Самарой, поэтому мы ждем гостей и из этих регионов.
Кроме того, ожидается новый авиаперевозчик - компания S7 Airlines, который будет летать в Московский аэропорт Домодедово. В ближайшее время ждем полного восстановления и стабилизации уровня пассажиропотока в аэропорту Махачкала», - подчеркнул генеральный директор аэропорта.
Последнее от Габи
- Даргинский театр подготовил онлайн-трансляцию для дагестанского зрителя
- Дагестанские борцы сборной России вернутся к полноценным тренировкам в августе
- «Кинолето» и «Галерея литературных героев» для школьников
- Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: Туризм-2020» пройдёт 17 июля
- Дачники Кривой Балки временно получат воду