Сегодня, 8 июля, Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов провел совещание в режиме ВКС по вопросам развития туризма в регионе.

Открывая совещание, премьер отметил, что всерьез рассматривается задача перехода на второй этап снятия ограничений.

Сейчас, как указал глава кабмина, важно определиться, каким образом будет вестись работа с туристами с соблюдением всех санитарных норм и мер безопасности. Не менее важным пунктом является, по словам Председателя Правительства, работа делового, экологического и сельскохозяйственного туризма, реализация сельхозпродукции дагестанских фермеров.

В свою очередь, руководитель профильного министерства Расул Ибрагимов сообщил, что туристический поток растет на 20%. «На сегодняшний день функционирует 248 коллективных средств размещения. Развивается сеть туристских маршрутов по республике, которая включает 44 турмаршрута, в том числе 13 брендовых. В действующие туристические маршруты включено 129 объектов туристского показа в 30 городах и районах республики.

За счет привлечения внебюджетных средств создан экстрим-парк «Матлас» в Хунзахском районе, на территории которого запущены в эксплуатацию экстремальные аттракционы», - в частности доложил министр.

Далее Расул Ибрагимов проинформировал о том, как продвигается реализация туристско-рекреационного оздоровительного комплекса «Алмак» в Казбековском районе на площади 25 га. Прогнозный срок реализации 2020-2022 годы. Проектом предполагается создание 85 рабочих мест.

Расул Ибрагимов также рассказал о создании туристско-рекреационного комплекса «Сардар». Проект разделен на реализацию в два этапа: «Сардар-Горный» в Сулейман-Стальском районе, «Сардар-Приморский» в Дербентском районе. Реализация проекта позволит увеличить поток туристов в эти районы и создать 320 рабочих мест.

Руководитель ведомства проинформировал и об организации и обустройстве туристических хабов на пути следования брендовых маршрутов. В настоящее время 6 хабов установлены в п. Дубки Казбековского района, п. Шамилькала Унцукульского района, с. Хунзах Хунзахского района, с. Салта Гунибского района, с. Датуна Шамильского района, с. Уркарах Дахадаевского района.

Кроме того, по словам Расула Ибрагимова, прорабатывается вопрос установки туристических хабов в Магарамкентском районе, в прибрежной зоне г. Махачкалы и на смотровой площадке горы Тарки-Тау.

Председатель Правительства РД, заслушав доклад, поручил министру подготовить видеопрезентацию объектов для посещения туристами.

В совещании приняли участие и представители бизнеса в сфере туризма, которые озвучили просьбу дать разрешение на работу их объектам при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Лариса Пантина напомнила, что открытие объектов санаторно-курортных учреждений и гостиниц должно состояться на третьем этапе, как это предусмотрено нормативными и методическими документами.

Подводя итоги совещания, Артём Здунов поручил провести работу с руководителями объектов размещения, разделить объекты по категориям и решить, на каких можно дать послабление и начать подготовку к снятию ограничений. «Ситуация меняется в положительную сторону. Снимать ограничения нужно очень осторожно вместе с Роспотребнадзором, подготовку к снятию ограничений надо начать с сегодняшнего дня», - в частности сказал премьер.

В связи с этим глава кабмина поручил подготовить четкий перечень форм поддержки индустрии туризма, рассмотреть формы и методы поддержки для тех, кто строит учреждения туризма.

Более того, Председатель Правительства РД указал на необходимость в ближайшее время назначить дату соревнований по пляжным видам спорта на берегу Каспийского моря и начать подготовку к ним.

В совещании также приняли участие Первый зам.Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, главы районов и городов РД.