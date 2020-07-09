В Минздраве выбрали руководителей четырех медицинских организаций

В среду, 8 июля в Минздраве РД состоялся конкурс на замещение вакантных должностей руководителей четырех медицинских организаций региона. Конкурсную комиссию возглавил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. В ее состав также вошли представители профсоюза работников здравоохранения РД, общественные деятели и независимые эксперты.

Все претенденты прошли предварительное тестирование, собеседование – это второй этап. Соискатели ответили на широкий круг вопросов, касающихся образования и профессионального пути. Каждому кандидату предлагалось рассказать о своих планы и перспективах развития тех организаций, которые они намерены возглавить. Рассматривалась и мотивация претендентов, а также их опыт работы на руководящих должностях.

По результатам изучения представленных кандидатами документов, тестирования и личного собеседования, победителями конкурса признаны:

Мустафаев Эдуард Камилович на право замещения вакантной должности главного врача ГБУ РД «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр»;

Мирзаева Равганият Магомедовна на право замещения вакантной должности главного врача ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова»;

Загайлов Нурмагомед Абдулаевич на право замещения вакантной должности главного врача ГБУ РД «Республиканская больница восстановительного лечения»;

Магомедов Джабраил Камилович на право замещения вакантной должности главного врача ГБУ РД «Центральная городская больница г. Избербаша».