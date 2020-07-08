ЗАМАНА - Абдулмумин Ибрагимов стал новым председателем Общественной палаты Дагестана

Абдулмумин Ибрагимов стал новым председателем Общественной палаты Дагестана

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08 июля, 2020. Среда 21:15
Абдулмумин Ибрагимов стал новым председателем Общественной палаты Дагестана

8 июля в Доме дружбы министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов принял участие в собрании нового состава Общественной палаты Республики Дагестан.

Абдулмумин Ибрагимов стал новым председателем Общественной палаты Дагестана
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В ходе мероприятия новым председателем Общественной палаты Дагестана избран Абдулмумин Ибрагимов, который ранее занимал должность Первого заместителя главы Махачкалы. Кандидатура Ибрагимова была единогласно поддержана членами Общественной палаты. Кроме того, избраны заместители председателя: Сапарбейг Абдуллаев, Умаросман Гаджиев и Шамсият Насрулаева.

Глава Миннаца РД поздравил А. Ибрагимова с избранием на должность и пожелал ему и избранным заместителям председателя здоровья, успехов на новом поприще, а также выразил надежду на продолжение конструктивного сотрудничества между Миннацем РД и Общественной палатой Дагестана.

 

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