По задумке авторов проекта, акции будут способствовать росту духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения, развитию патриотического сознания, овладению новых знаний и умений. Летний период выбран для этого не случайно, поскольку именно сейчас школьники больше всего нуждаются в разнообразии досуга.
Акция «Кинолето» познакомит детей с богатым кинонаследием России. Речь о просмотре и обсуждении тематических фильмов, которые подобраны для трех возрастных групп: младшие классы, средние и старшие школьники.
Акция «Галерея литературных героев» — даст возможность детям освоить прикладные навыки скорочтения, а также познакомиться с произведениями русской литературы через Национальную электронную библиотеку. По большей части она рассчитана на учеников младших классов.
Подробную информацию об акциях и перечень фильмов можно посмотреть на сайте Роскультпроекта https://www.roskultproekt.ru/kinoleto