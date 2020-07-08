ЗАМАНА - «Кинолето» и «Галерея литературных героев» для школьников

«Кинолето» и «Галерея литературных героев» для школьников

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08 июля, 2020. Среда 16:35
«Кинолето» и «Галерея литературных героев» для школьников

Министерство культуры совместно с Министерством просвещения объявили о старте всероссийских акций «Кинолето» и «Галерея литературных героев». Они пройдут во время летних каникул в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников».

«Кинолето» и «Галерея литературных героев» для школьников
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По задумке авторов проекта, акции будут способствовать росту духовно-нравственного потенциала подрастающего поколения, развитию патриотического сознания, овладению новых знаний и умений. Летний период выбран для этого не случайно, поскольку именно сейчас школьники больше всего нуждаются в разнообразии досуга.

Акция «Кинолето» познакомит детей с богатым кинонаследием России. Речь о просмотре и обсуждении тематических фильмов, которые подобраны для трех возрастных групп: младшие классы, средние и старшие школьники.

Акция «Галерея литературных героев» — даст возможность детям освоить прикладные навыки скорочтения, а также познакомиться с произведениями русской литературы через Национальную электронную библиотеку. По большей части она рассчитана на учеников младших классов.

Подробную информацию об акциях и перечень фильмов можно посмотреть на сайте Роскультпроекта https://www.roskultproekt.ru/kinoleto

 

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