ЗАМАНА - Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: Туризм-2020» пройдёт 17 июля

Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: Туризм-2020» пройдёт 17 июля

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08 июля, 2020. Среда 16:30
Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: Туризм-2020» пройдёт 17 июля
Куда поехать отдыхать в этом году? Какие есть новые интересные направления и инструменты для развития внутреннего туризма? Откроют ли в этом году границы? Как сэкономить на путешествиях?
Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: Туризм-2020» пройдёт 17 июля
Информация
Ответы на эти вопросы озвучат 17 июля спикеры бесплатного Всероссийского туристического онлайн-форума«Россия: Туризм-2020».
 
Организаторами мероприятия выступают Корпорация «Синергия» приподдержке Министерства экономического развития России и Федерального агентства по туризму.
Участники предложат новые форматы отдыха в России, обсудят перспективы создания региональных турпродуктов и туристических кластеров, расскажут о способах привлечения инвестиций в турлокации, представят реальные кейсы и инструменты для развития внутреннего туризма и стимулирования бизнес-активности туроператоров.
 
Трансляция на платформе Synergy.Online будет доступна на всей территории страны. Для просмотра необходима регистрация или авторизация. Подобная программа форума будет опубликована в разделе платформы «Программа» за несколько дней до мероприятия.

 

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взяты из открытых источников
 

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