Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: Туризм-2020» пройдёт 17 июля

Куда поехать отдыхать в этом году? Какие есть новые интересные направления и инструменты для развития внутреннего туризма? Откроют ли в этом году границы? Как сэкономить на путешествиях?

Ответы на эти вопросы озвучат 17 июля спикеры бесплатного Всероссийского туристического онлайн-форума«Россия: Туризм-2020».

Организаторами мероприятия выступают Корпорация «Синергия» приподдержке Министерства экономического развития России и Федерального агентства по туризму.

Участники предложат новые форматы отдыха в России, обсудят перспективы создания региональных турпродуктов и туристических кластеров, расскажут о способах привлечения инвестиций в турлокации, представят реальные кейсы и инструменты для развития внутреннего туризма и стимулирования бизнес-активности туроператоров.

Трансляция на платформе Synergy.Online будет доступна на всей территории страны. Для просмотра необходима регистрация или авторизация. Подобная программа форума будет опубликована в разделе платформы «Программа» за несколько дней до мероприятия.