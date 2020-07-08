В Сулейман-Стальском районе возобновляется строительство спорткомплекса-долгостроя

В ходе посещения был обсужден ряд вопросов, касающихся внесения изменений в проектно-сметную документацию строительства и благоустройства прилегающей к объекту территории.

В двухэтажном здании спортивного корпуса будут размещаться большой спортивный зал, тренажерный зал, специальные залы для занятий борьбой и боксом, служебные и подсобные помещения (раздевалки, душевые и т.д.). На территории спорткомплекса планируются строительство футбольных полей, теннисного корта, баскетбольной и волейбольной площадок, гимнастического городка, места для толкания ядра, трибуны для зрителей, котельной, пожарного резервуара, контейнерной площадки, станции очистки сточных вод и автопарковки, установка трансформаторного пункта и дизельной электростанции. Здесь также предусмотрено современное освещение. Проведут и озеленение территории с капельным орошением.

Отметим, что строительство данного спорткомплекса началось еще в 2005 году по республиканской инвестиционной программе. После частичного финансирования в течение трех лет строительство было приостановлено. Вследствие многочисленных обращений руководства и общественности района в республиканские структуры по поручению Главы РД Владимира Васильева возобновлено строительство объекта. Проект уже устарел, объект превратился в долгострой, возникла необходимость выполнения комплекса работ по его техническому обследованию, усилению конструкций и корректировке проектно-сметной документации. В текущем году выделено 10 млн рублей. По итогам аукциона заключен контракт с проектной организацией ООО «Геопроект» проведение работ по геологии, геодезии, обследованию здания и корректировку ПСД на сумму 2 925 779 рублей. Финансирование строительных работ на 2021 год составляет 62 518 700 рублей.

Осмотрев территорию строительства спорткомплекса, Нариман Абдулмуталибов указал на ряд недостатков в проекте. «Необходимо заблаговременно и качественно разработать новую проектно-сметную документацию с учетом предложений и замечаний, довести их до проектировщиков и обеспечить контроль», – отметил он.

Глава района поручил директору МБУ «УМИЗ» Назиру Гасанову совместно с администрацией сельского поселения «с\с «Ашагастальский» уточнить границы данного земельного участка.