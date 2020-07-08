Стоимость ремонтных работ в с. Каракюре составляет 559 тыс. 171 рублей, в с. Усухчай — 3 млн. 289 тыс. 128 рублей и в с. Мискинджа – 1 млн. 85 тыс. 758 рублей.

Необходимо отметить, что 144 тыс. 346 рублей финансировано из местного бюджета, остальная сумма денег выделена из республиканского бюджета.

В настоящее время по проекту объявлен аукцион и находится на стадии определения поставщика.

В ходе ремонтных работ планируется гравирование и выравнивание дорожного полотна, а также смена и укладка трубопровода из хризотилцементных безнапорных труб вдоль внутрипоселковых дорог во всех трех населенных пункта.

Напомним, в 2019 году в с. Новое-Каракюре Докузпаринского района по республиканскому проекту «Мой Дагестан – мои дороги» было отремонтировано 10 улиц площадью 15 845 кв. метров.