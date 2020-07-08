В Кайтагском районе благоустраивается центральная улица села Верхний Маджалис

Данное село расположено на склоне горы, из-за чего его местность является неровной и сложной для передвижения как пешком, так и на автотранспорте. За время существования села, дороги в нем благоустраивались нечасто, в основном путем гравийной засыпки, которая, смываясь дождями, мало чем помогала.

Видя эту проблему и, прислушавшись к просьбам жителей Верхнего Маджалиса, глава Кайтагского района Алим Темирбулатов распорядился о проведении капитального ремонта центральной улицы села, которая является основной проезжей и проходной дорогой для всех жителей данного поселения – по ней люди ходят и ездят в Нижний Маджалис, райцентр, где функционирует основная социальная инфраструктура.

И вот работа закипела. Работники из подрядной организации ударными темпами трудятся, прокладывая метр за метром идеально ровный, соответствующий всем техническим нормам, долгожданный асфальт. В работе задействована вся необходимая техника. На данном этапе будет проложено асфальтное покрытие на 500 метрах главной дороги, но на этом работа не завершится – оставшуюся часть дороги, протяженностью 1 км. также планируется отремонтировать до конца текущего года.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов выехал на место проведения работ, чтобы лично проверить соблюдение всех норм данного благоустройства. По приезду в село, его встретили довольные жители поселения, которые, не сдерживая радостных эмоций, поблагодарили за оказание помощи в столь важном для них вопросе.

Как отметил Алим Темирбулатов, благоустройство населенных пунктов Кайтагского района будет проходить поэтапно, преображая муниципалитет и создавая комфортные условия для жизни местного населения.

«Не за горами тот момент, когда мы торжественно откроем эту обновленную улицу. Это действительно праздник для населения данного села и района в целом. Хочу отметить, что благоустройство районных дорог, которые десятилетиями в этом нуждались, стало, наконец, возможным благодаря поддержке Главы Республики Дагестан Владимира Васильева, по чьей инициативе весь собираемый транспортный налог направляется на ремонт местных дорог», — подчеркнул Алим Темирбулатов.

Депутат районного Собрания Анзор Амаев, представляющий интересы данного поселения, от имени всех жителей села поблагодарил руководство региона и района за оказанную помощь в решении наболевшего вопроса и добавил, что благоустройство центральной улицы воодушевило население на проведение собственными силами ремонта нескольких дорог второстепенного значения.