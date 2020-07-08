Совещание в режиме видеоконференцсвязи с главами муниципальных образований республики состоялось в Минобрнауки РД под руководством вице-премьера – министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой. Повестка ВКС была посвящена реализации проекта «100 школ».

Республиканский проект «100 школ», инициированный Главой республики Владимиром Васильевым и направленный на улучшение материально-технического состояния общеобразовательных организаций региона, реализуется в Дагестане третий год подряд.

За два года участие в данном проекте приняли более 330 школ. На проведение ремонтных работ в них из республиканского бюджета было выделено 600 млн. рублей, из бюджетов муниципальных районов и городских округов - 93,8 млн. рублей, а размер привлечённых средств меценатов составил 213,5 млн. рублей.

Привлечение средств в объеме не менее 15% от общей стоимости реализации проекта за счет безвозмездных поступлений от меценатов и софинансирование (не менее 5% от заявляемой субсидии) из бюджета муниципального образования – главные условия участия в проекте.

В качестве меценатов выступают политические деятели, предприниматели, представители дагестанской диаспоры из других регионов страны, а также просто неравнодушные граждане республики.

В этом году из 144 представленных заявок для участия в конкурсе отобраны 136 общеобразовательных организаций в 39 муниципалитетах республики. Восемь школ по объективным причинам не включены в список победителей. Напомним, проект не рассматривает школы со сроком эксплуатации менее 15 лет, аварийные школы, школы – участники предыдущих лет, школы, финансируемые в рамках государственных программ, а также школы, доля учащихся в которых составляет менее 50 проц. от проектной мощности.

Куратором реализации проекта выступает Минэкономразвития РД. Глава ведомства Гаджи Султанов доложил вице-премьеру о результатах мониторинга аукционных процедур и заключении соглашений.

Министр отметил, что до всех 39 муниципальных образований, в которых определены победители, доведены лимиты бюджетных ассигнований и проекты соглашений, что дает возможность своевременно начать аукционные процедуры для определения подрядных организаций и осуществления ремонтных работ в общеобразовательных организациях.

Уммупазиль Омарова напомнила главам муниципалитетов об обязательном общественном контроле за ходом выполнения ремонтных работ и необходимости соблюдения установленных сроков.