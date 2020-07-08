Дагестанский научно-оздоровительный комплекс «Журавли» принял на бесплатную реабилитацию первую смену медицинских работников, лечивших жителей в разных регионах страны от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Эта возможность предоставляется медработникам в рамках всероссийской акции «Слава врачам».

Каждая смена из 60 человек будет находиться в комплексе неделю. За время акции здесь смогут восстановиться после тяжелейшего труда порядка 500 медработников.

В мероприятии, давшем официальный старт акции, принял участие Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов.

От имени Главы Дагестана Владимира Васильева, Народного Собрания РД и Правительства РД Первый вице-премьер выразил слова благодарности прибывшим медработникам за самоотверженный труд. По словам Анатолия Карибова, вопросы материальной поддержки медиков всегда будут в центре внимания руководства республики.

«Вы сделали всё возможное и даже больше, показав настоящий профессионализм. Каждый день вы были на передовой, ежеминутно рискуя своим здоровьем и жизнью, неделями жили в так называемых красных зонах без своих детей, семей», - отметил Первый заместитель Председателя Правительства РД.

Анатолий Карибов поблагодарил и генерального директора комплекса Магомеда Магомедова за предоставленную медработникам возможность отдыха.

Далее ко всем присутствующим обратился министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов. Он поблагодарил своих коллег за проявленный профессионализм в сложный для страны период.

Член комитета Народного Собрания РД по здравоохранению и социальной политике, руководитель Дагестанской республиканской организации профсоюза Зумруд Бучаева также тепло приветствовала собравшихся: «В это сложное время распространения новой коронавирусной инфекции, когда в семьи дагестанцев пришла большая беда, мы явственно увидели задачи и вопросы, назревшие в организации системы здравоохранения. Вместе с тем, именно пандемия помогла высветиться тем ярким звёздам из числа наших соотечественников, которые также в мирное время трудились на наше благо»

Выступивший генеральный директор комплекса «Журавли», поделился тем, что его мать, проработавшая 45 лет врачом в сельской местности, внимательно следила за подвигом своих коллег по всей стране и сопереживала им. Это подтолкнуло Магомеда Магомедова к подаче заявки по участию комплекса в этой акции. «Самое большое счастье - это служить своему народу, и когда ты делишься им с другими, происходит удивительное, оно приумножается», - в частности сказал гендиректор.