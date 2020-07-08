Дагестанстат зарегистрировал рост цен на потребительском рынке

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по республике зафиксировал рост цен на потребительском рынке с 30 июня по 6 июля этого года, сообщили информагентству в пресс-службе организации, пишет РИА Дагестан.

Так, подорожали: огурцы и яблоки на 8,4% и 3,7%, капуста свежая и морковь на 0,8% и 0,7%, мука пшеничная и молоко на 1,3% и 1%, смеси сухие молочные для детского питания, баранина, масло подсолнечное, маргарин, сахар, куры, пшено, творог жирный, чай черный, крупа гречневая на 0,1-0,8%.

Подешевели: лук репчатый, помидоры и картофель на 7,2%, 5,4% и 5,2%. Также подешевела замороженная рыба неразделанная на 2,9%.

В группе медикаментов анальгин отечественный стал дороже на 0,7%, алмагель, бромгексин, поливитамины с макро- и микроэлементами на 0,1- 0,3%. Вместе с тем, офтан катахром, троксерутин подешевели на 1,4% и 1,2%, ренни, валокордин, флуоцинолона ацетонид, линекс – на 0,3-0,6%.

Цены за неделю на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

«С начала месяца отмечался плановый рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Среди них максимально подорожало горячее водоснабжение: плата за 1 куб. метр – на 7,6%, плата за месяц с человека – на 5,6%. Удорожание отопления за кв. метр общей площади квартиры составило 5,4%, за 1 Гкал – 5,1%. Водоснабжение холодное и водоотведение за месяц с человека стало дороже на 4,1%, а за 1 куб. метр холодное водоснабжение подорожало на 4,8%, водоотведение – на 2,8%. Услуги по снабжению электроэнергией выросли в цене на 4,7%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов – на 0,9% (с учетом роста тарифа в Кизляре на 8,8%)», – сообщил собеседник агентства.