Управление Роспотребнадзора по РД предложило возобновить работу культовых учреждений Дагестана

Об этом, сегодня, 7 июля, на заседании оперативного штаба под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан считает возможным возобновить работу культовых учреждений и разрешить допуск верующих в помещения религиозных организаций при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного режима, дезинфекционного режима, социального дистанцирования и ограничения численности находящихся внутри религиозных учреждений: с площадью до 400 кв.м. – не более 1 человека на 4 кв.м., с площадью более 400 кв.м. – ограничение численности находящихся внутри храма до 100 человек», - в частности, сказал Николай Павлов.