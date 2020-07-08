Особый противопожарный режим планируется ввести на всей территории Республики Дагестан

Премьер констатировал, что в последние дни республика столкнулась с этим вплотную: «У нас одновременно загорелись лесной массив и начался пожар на несанкционированной свалке в районе Махачкалы. Вчера были приняты безотлагательные меры, провели заседание комиссии по ЧС, привлекли к ликвидации возгорания воздушное судно МЧС России борт Бе-200 из Ростова-на-Дону». К пожарам, по словам главы кабмина, приводит неосторожное обращение с огнем и поджог сухой растительности. О превентивных мерах по недопущению таких ситуаций и о мероприятиях по тушению пожаров сообщил врио председателя Комитета по лесному хозяйству региона Вагаб Абдулхамидов, выступивший с основным докладом. Профилактические противопожарные мероприятия проводятся в соответствии с календарными планами в установленный срок. В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 26 марта 2020 года №55 приказом Комитета №71 от 27 марта 2020 года установлен пожароопасный сезон. По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в июне прогнозируется превышение средних многолетних параметров пожарной опасности в лесах на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа. На сегодняшний день на территории республики установлен в основном 4 и 5 класс пожарной опасности по 5 бальной системе оценки. «В районах, в которых установлен 5 класс пожарной опасности по предложению Комитета постановлениями глав районов установлен особый противопожарный режим. Такой режим установлен в Кизлярском, Тарумовском, Ногайского, Сулейман-Стальского, Хасавюртовском, Казбековского, Буйнакском, Унцукульском, Гергебильском, и Сергокалинском районах», - проинформировал руководитель ведомства. Кроме того, врио председателя Комитета предложил ввести Особый противопожарный режим на территории всей республики и подготовил соответствующий проект постановления Правительства РД. Несмотря на принимаемые меры, на данный момент в республике зарегистрировано 7 пожаров, из которых ликвидированы 4. Принятыми оперативными мерами работников лесопожарного центра, лесничеств, специалистов МЧС России по Дагестану и местных добровольцев удалось ликвидировать данные пожары в день обнаружения. Неликвидированными остаются 3: 2 на территории лесного массива, прилегающих к Махачкале, 1 в Казбековском районе. Сегодня по тем лесничествам, по которым введен ОПР, сегодняшним приказом Комитета будет введено ограничение доступа граждан в лес и ограничение въезда транспортных средств в лес. Комментируя доклад, Артём Здунов дал установку Министерству внутренних дел по РД о необходимости организовать с работниками Комитета по лесному хозяйству совместные патрули для недопущения фактов несанкционированного розжига открытого огня. К этой работе, считает Председатель Правительства, надо подключить волонтеров и обеспечить муниципальный контроль. Глава Махачкалы в свою очередь доложил о возгорании в Эльтавском лесу и о том, как удалось ликвидировать пожар. Председатель Правительства РД отметил, что силам МЧС невозможно было подъехать к этому участку. В этой связи Артём Здунов, обращаясь, к главам районов и городов, поручил внимательно изучить лесные массивы, которые представляют угрозу, проверить возможность подъезда к ним, возможность забора воды на этих территориях. Глава Казбековского района Гаджимурад Мусаев в свою очередь, доложил о ситуации с лесным пожаром, зарегистрированным в трех километрах от н.п. Дылым. Он сообщил, что огонь охватил больше площади. Ликвидировать пожар в ручном режиме не представляется возможным, наземными силами туда не подойти. Дополнительные сложности вызывает то, что лес густой со сложным рельефом и крутым склоном. Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД Нариман Казимагамедов сообщил, что если пожар в поселке Тарки будет локализован, утром борт Ми-8 будет переброшен в Казбековский район, в котором нет угрозы населенным пунктам. По данным метеослужбы, к вечеру ветер утихнет и ночью там будут поставлены посты. Далее министр доложил, что за последние сутки зарегистрировано 39 загораний сухой растительности. В основном, по словам Наримана Казимагамедова, они происходят на территории Тарумовского, Бабаюртовского, Казбековского, Кизлярского, Ногайского районов и г. Махачкала. «Сил и средств достаточно, угроз населенным пунктам нет. Будем наращивать эти средства с утра. Сейчас самый опасный участок в Казбековском районе. В завершение заседания оперативного штаба было еще раз отмечено, что Особый противопожарный режим на территории республики предусматривает ограничение посещения леса, въезда в лес транспортных средств. Будет усилено патрулирование, которое после введения ограничения посещений увеличивает штрафы за розжиг костров в лесу и прилегающей территории.