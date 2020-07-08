Руководитель Каякентского района получил 4 года лишения свободы

Глава Каякентского района Магомедэмин Гаджиев приговорен к 4 годам лишения свободы условно, пишет РИА Дагестан, ссылаясь на старшего помощника главы СУ СКР по Дагестану Расула Темирбекова.

«Осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года с лишением права занимать государственные и муниципальные должности на 2 года», – сказал собеседник агентства.

Магомедэмин Гаджиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления) УК РФ.

«Следствием и судом установлено, что в 2017 году Гаджиев, заведомо зная, что земельный участок общей площадью более 25 тыс. квадратных метров является республиканской собственностью, незаконно подписал постановление о передаче его в собственность селу Усемикент Каякентского района.

Противоправными действиями Гаджиева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен существенный материальный ущерб Республике Дагестан на сумму более 36 млн рублей», – сообщил источник.