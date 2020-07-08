Премьер-министр РД провел собрание оперативного штаба

Первым с докладом о санитарно-эпидемиологической ситуации и дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Дагестана выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов. Он сообщил, что по состоянию на сегодняшний день в республике зарегистрировано 8232 лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции.

Учитывая положительную динамику эпидемического процесса и достижение в республике основных показателей для снятия ограничительных мероприятий, соответствующих II этапу, Николай Павлов предложил при соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий и при условии периодического прохождения лабораторного обследования работников на COVID-19, подготовиться ряду объектов к возобновлению работы. В их числе руководитель Роспотребнадзора по РД назвал объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 800 кв.м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли, а также иные форматы торговли, включая уличные. Подготовиться к возобновлению работы, по словам докладчика, следует и детским дошкольным образовательным организациям, организациям дополнительного образования, высшего и среднего профессионального образования в рамках работы приемных комиссий, открытых летних веранд кафе и ресторанов (за исключением закрытых помещений). Кроме того, Николай Павлов считает возможным разрешить тренировки спортивных команд на открытом воздухе, репетиционный процесс творческих коллективов при условии периодического лабораторного обследования на COVID-19. Следующим перед участниками заседания выступил глава г. Махачкала Салман Дадаев. Он ходатайствовал перед оперативным штабом за открытие торговых центров, руководители которых также приняли участие в заседании и заверили в своей готовности при получении разрешения открыть свои магазины с обеспечением соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора. Глава кабмина подчеркнул, что с понимаем относится к сферам, которые сейчас ждут послаблений режима, но вместе с тем отметил, что опыт других регионов, принявшие поспешные решения о послаблении, показывает, что к этому вопросу необходимо подходить выверенно, учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, в отрасли в целом, чтобы не случился откат. Артём Здунов сказал также, что вместе с Роспотребнадзором необходимо провести оценку этих торговых домов и проверку соблюдения ими всех норм для открытия. Николай Павлов поддержал, но попросил не спешить в этом вопросе, так как сейчас в республике открывается большое количество объектов, в их числе и веранды кафе, детские организации. В этой связи Председатель Правительства РД поручил предметно заняться этим вопросом, начать подготовку к открытию этих центров с оценкой и анализом ситуации под контролем муниципальных санитарных противоэпидемиологических комиссий. Главе города Артём Здунов поручил держать исполнение этого вопроса на личном контроле. Обращаясь к главам муниципальных образований, премьер указал, что решения об открытии летних веранд в каждом районе должны принимать созданные там комиссии с учетом мнения санитарных врачей, с внимательным рассмотрением и последующей проверкой. «Пилотники показали свою работоспособность», - заключил Председатель Правительства РД Артём Здунов.