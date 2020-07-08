Как сообщала «АиФ Дагестан», Гаджиев был назначен на должность первого заместителя прокурора республики в марте 2018 года.
До этого он работал заместителем прокурора республики.
Первый заместитель прокурора Дагестана Изет Гаджиев написал заявление об увольнении. Об этом сообщают СМИ региона, пишет "АиФ-Дагестан".
Как сообщала «АиФ Дагестан», Гаджиев был назначен на должность первого заместителя прокурора республики в марте 2018 года.
До этого он работал заместителем прокурора республики.
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