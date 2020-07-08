ЗАМАНА - Первый заместитель прокурора Дагестана написал заявление об отставке

Первый заместитель прокурора Дагестана написал заявление об отставке

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08 июля, 2020. Среда 02:08
Первый заместитель прокурора Дагестана написал заявление об отставке

Первый заместитель прокурора Дагестана Изет Гаджиев написал заявление об увольнении. Об этом сообщают СМИ региона, пишет "АиФ-Дагестан".

Первый заместитель прокурора Дагестана написал заявление об отставке
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Как сообщала «АиФ Дагестан», Гаджиев был назначен на должность первого заместителя прокурора республики в марте 2018 года.  

До этого он работал заместителем прокурора республики. 

 

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