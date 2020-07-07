ЗАМАНА - Дагестан бесплатно примет на реабилитацию врачей, боровшихся с COVID-19

Дагестан бесплатно примет на реабилитацию врачей, боровшихся с COVID-19

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07 июля, 2020. Вторник 16:45
Дагестан бесплатно примет на реабилитацию врачей, боровшихся с COVID-19

Дагестанский научно-оздоровительный комплекс «Журавли» примет на реабилитацию врачей, боровшихся с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил генеральный директор комплекса, профессор Московского государственного университета (МГУ) Магомед Магомедов.

Дагестан бесплатно примет на реабилитацию врачей, боровшихся с COVID-19
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Он отметил, что пойти на такой шаг его побудило чувство глубокой благодарности к медикам за их подвиг: «Моя мать 45 лет проработала врачом в сельской больнице. Сейчас она очень больна, но каждый день следила за новостями и плакала. Она сказала мне о врачах: «Вот для них надо что-то сделать!». Надеюсь, отдых на берегу моря позволит им не только восстановиться после тяжелейшей нагрузки, но и обсудить актуальные проблемы здравоохранения. Уверен, по результатам встреч в нашем центре медицинских работников всей страны мы сможем предложить мировому научному сообществу бесценный опыт борьбы с коронавирусом». 

Центр «Журавли» планирует еженедельно на безвозмездной основе принимать около 60 российских медиков, и, в первую очередь, здесь будут рады видеть тех, кто, оставив семьи, приехал на помощь дагестанцам в самый сложный период. Таким образом, до начала сентября на берегу Каспийского моря отдохнут более 500 человек. В распоряжении гостей будет всё необходимое для полноценного отдыха и оздоровления: обустроенный пляж, бассейны, гидромассажные системы, тренажерные залы, бильярд, футбольное поле, теннисный корт.  

 

«Реабилитация в «Журавлях» - это то немногое, что мы можем предложить нашим героям в благодарность за их самоотверженный труд», - говорят инициаторы благотворительной акции. 

НОК «Журавли» - современный комплекс, рассчитанный на 250 человек с благоустроенной территорией площадью 4 гектаров на берегу Каспийского моря в пригороде Махачкалы.

Акция проводится при поддержке главы Дагестана Владимира Васильева, а также Института искусственного интеллекта при МГУ и кафедры Прикладной механики и управления МГУ под руководством заслуженного профессора университета Владимира Александрова.

 

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