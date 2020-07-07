Двое врачей Республиканской клинической больницы награждены орденом Пирогова

Так, орденом Пирогова Президент России Владимир Путин удостоил заведующую отделением общей реанимации РКБ Айшат Абдурахманову и доцента кафедры госпитальной терапии ДГМУ, врача-пульмонолога РКБ Валиду Мурадову.

Награду они получили за особые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Врач высшей категории Айшат Абдурахманова в РКБ работает уже 35 лет. Пришла в отделение общей реанимации сразу после окончания школы в 1985 году. Начинала работать младшей медсестрой по уходу за тяжелыми больными. Поступила в Дагестанский государственный медицинский институт, который успешно окончила в 1993 году. Далее последовала работа медсестрой, интернатура по анестезиологии и реанимации, работа в хирургической реанимации, а также врачебная деятельность в отделении кардиореанимации и в отделении ОРИТ при приемно-диагностическом отделении.

А вот кандидат медицинских наук Валида Мурадова в отделении пульмонологии РКБ врачом-пульмонологом работает уже 13 лет. В 1989 году окончила Дагестанский государственный медицинский институт, далее последовали интернатура, ординатура, аспирантура. С 1997-го Валида Мурадова – ассистент, а с 2010-го — доцент кафедры госпитальной терапии ДГМУ. С 2002 года — кандидат медицинских наук.

Так же медперсонал Республиканской клинической больницы отмечен различными наградами Указом главы Дагестана.

Так, «За самоотверженный труд и высокий профессионализм, проявленные при оказании медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией (COVID-19), почетное звание «Заслуженный врач Республики Дагестан» присвоено: главному врачу РКБ, профессору Газияву Мусаеву, заместителю главного врача по терапии Себебулле Абдуллаеву, заместителю главного врача по лечебной работе Хабибуле Рохоеву, заведующей кабинетом МСКТ Айшат Караевой, врачу-эндокринологу Зульфие Абакаровой, врачу-нефрологу Нуху Акбарову, врачу-неврологу Саният Ильясовой, врачу-гастроэнтерологу Эльмире Магомедовой и врачу-анестезиологу- реаниматологу Марьян Султаналиевой.

Почетной грамотой Республики Дагестан награждены: заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Магомед Алигаджиев и заместитель главного врача по поликлинической деятельности Майсарат Зубайруева.

Так же Указом главы региона Владимира Васильева звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Дагестан» теперь носит старшая медицинская сестра отделения неврологии №3 Раисат Дибирова и и.о. старшей медицинской сестры отделения аллергологии Хадижат Мамаева.

«Каждый из Вас, дорогие коллеги, предан своей профессии, — отметил главный врач РКБ, профессор Газияв Мусаев в завершении торжественного мероприятия, — это Вы доказываете ежедневно, спасая десятки пациентов, и тем самым, совершая настоящий подвиг. И это же Вы в очередной раз подтвердили своей самоотверженной работой в сложнейший период – в период пандемии, когда, не жалея себя, Вы днем и ночью боролись за здоровье каждого пациента и делали для этого, порой, невозможное. Я от всего сердца благодарю Вас, желаю крепкого здоровья, сил и энергии, ну и конечно, профессионального роста для успешного лечения пациентов и в будущем».

Стоит отметить, что также несколько сотен специалистов Республиканской клинической больницы за профессионализм получили Благодарственные грамоты от имени главы Дагестана.