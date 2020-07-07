ЗАМАНА - В Буйнакском районе Дагестана открылось производство по глубокой переработке мяса птицы

В Буйнакском районе Дагестана открылось производство по глубокой переработке мяса птицы

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07 июля, 2020. Вторник 16:35
В Буйнакском районе Дагестана открылось производство по глубокой переработке мяса птицы

Во вторник, 7 июля, председатель Правительства Дагестана Артем Здунов с рабочей поездкой посетил Буйнакский район.

В Буйнакском районе Дагестана открылось производство по глубокой переработке мяса птицы
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В сопровождении вице-премьера республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, председателя Комитета по аграрной политике и природопользованию Народного Собрания РД Асият Алиевой и министра сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагира Гусейнова они приняли участие в открытии производства по забою и глубокой переработке мяса птицы в СПоК «Дерия».

В ходе церемонии открытия в сельскохозяйственном потребительском кооперативе «Дерия» производства по забою и глубокой переработке мяса птицы было отмечено, что общая стоимость проекта достигает порядка 110 млн рублей при проектной мощности 20 тонн в смену.

При этом Абзагир Гусейнов сообщил, что по линии Минсельхозпрода Дагестана кооперативу на реализацию инвестпроекта была предоставлена государственная поддержка в виде гранта на развитие материально- технической базы в объеме 31,5 млн рублей. Использование собственных инвестиций вкупе со средствами господдержки позволило СПоК «Дерия» завершить реализацию данного актуального для аграрного сектора проекта.

Вывод объекта на проектную мощность позволит производить дополнительной продукции из мяса птицы в объеме до 5 тыс. тонн в год на сумму 525 млн рублей с созданием до 80 дополнительных рабочих мест. Кроме того, СПоК «Дерия» в настоящее время ведёт переговоры о поставках продукции в Казахстан и Азербайджан.

 

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