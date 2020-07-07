В Дагестане прошло открытие фабрики по забою и глубокой переработке мяса птицы

7 июля Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Буйнакский район принял участие в официальном открытии объекта по забою и глубокой переработке мяса птицы СПоК «Дерия». Об этом сообщили в пресс-службе Главы и Правительства РД.

В поездке премьера сопровождали вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель Комитета Народного Собрания РД по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов и другие.

Основным видом деятельности предприятия является производство и консервирование мяса птицы.

В 2018 году предприятием был разработан бизнес-план на реализацию инвестиционного проекта по организации производства по забою и глубокой переработке мяса птицы мощностью до 20 тонн в смену путем приобретения технологического оборудования. Как сообщил министр главе кабмина, на реализацию данного проекта кооперативу предоставлена государственная поддержка в виде гранта на развитие материально-технической базы.

СПоК завершил реализацию проекта, и на сегодня производственные мощности введены в тестовом режиме. Предприятие обеспечит потребителей качественным продуктом и жителей близлежащих населенных пунктов высокооплачиваемой работой.

Глава Буйнакского района Камиль Изиев на официальном открытии поблагодарил Правительство и профильное министерство за поддержку, которую, по его словам сельхозтоваропроизводители района чувствуют и благодаря которой они с полной уверенностью вкладываются в свое дело и развивают его.