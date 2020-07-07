ЗАМАНА - В Дагестане прошло открытие фабрики по забою и глубокой переработке мяса птицы

В Дагестане прошло открытие фабрики по забою и глубокой переработке мяса птицы

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07 июля, 2020. Вторник 12:59
В Дагестане прошло открытие фабрики по забою и глубокой переработке мяса птицы
7 июля Председатель Правительства Республики Дагестан Артём Здунов в рамках рабочей поездки в Буйнакский район принял участие в официальном открытии объекта по забою и глубокой переработке мяса птицы СПоК «Дерия». Об этом сообщили в пресс-службе Главы и Правительства РД.
В Дагестане прошло открытие фабрики по забою и глубокой переработке мяса птицы
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 В поездке премьера сопровождали вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов, председатель Комитета Народного Собрания РД по аграрной политике и природопользованию Асият Алиева, министр сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагир Гусейнов и другие.
 
Основным видом деятельности предприятия является производство и консервирование мяса птицы.
В 2018 году предприятием был разработан бизнес-план на реализацию инвестиционного проекта по организации производства по забою и глубокой переработке мяса птицы мощностью до 20 тонн в смену путем приобретения технологического оборудования. Как сообщил министр главе кабмина, на реализацию данного проекта кооперативу предоставлена государственная поддержка в виде гранта на развитие материально-технической базы.
 
СПоК завершил реализацию проекта, и на сегодня производственные мощности введены в тестовом режиме. Предприятие обеспечит потребителей качественным продуктом и жителей близлежащих населенных пунктов высокооплачиваемой работой.
 
Глава Буйнакского района Камиль Изиев на официальном открытии  поблагодарил Правительство и профильное министерство за поддержку, которую, по его словам сельхозтоваропроизводители района чувствуют и благодаря которой они с полной уверенностью вкладываются в свое дело и развивают его.
Далее руководитель СПоК Шамиль Адильханов ознакомил правительственную делегацию с деятельностью предприятия и показал  оборудование, закупленное благодаря господдержке.
Шамиль Адильханов сообщил, что реализован первый этап проекта — мясоперерабатывающий комплекс. Организация данного производства, по его словам, позволит обеспечить создание 80 рабочих мест, на сегодняшний день уже создано 40 из них.
 
Премьеру сообщили, что уникальность проекта заключается в том, что он объединяет 50 хозяйств, которые сдают свою продукцию на убой и с помощью предприятия реализуют ее в Астрахань и внутри республики.
 
Артёму Здунову сообщили также про перспективы создания новых мощностей СПоК, которые позволят повысить объемы до 8 тыс тонн производства мяса и дополнительно вовлечь в сельскохозяйственную кооперацию субъекты малого и среднего предпринимательства.
 
Кроме того, профильное министерство сейчас будет развивать сертифицированный убой с последующим выходом на экспорт.
 
Шамиль Адильханов сообщил, что кооперативом ведутся переговоры о поставках продукции на экспорт, в частности в Республику Казахстан и, кроме того, в качестве партнера рассматривается Республика Азербайджан.
 
В завершение обхода Абзагир Гусейнов проинформировал, что в следующем году предприятие планирует подать заявку на господдержку по убою скота крупного и мелкого рогатого скота.

 

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