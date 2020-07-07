ЗАМАНА - В Махачкале прошла акция для детей "Берегите друг друга"

В Махачкале прошла акция для детей "Берегите друг друга"

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07 июля, 2020. Вторник 12:46
В Махачкале прошла акция для детей &quot;Берегите друг друга&quot;

В субботу, 4 июля, в Махачкале в сквере имени Сулеймана Стальского прошла акция для детей "Берегите друг друга".

В Махачкале прошла акция для детей "Берегите друг друга"
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Организатором  выступили Министерство по делам молодежи РД совместно с ОГИБДД УМВД  России по г. Махачкала и юными инспекторами движения.

Также  в акции приняли участие общественная организация «Сохрани жизнь» ,  Управление образования города и клуб аниматоров «Фабрика праздника».

В  ходе мероприятия аниматоры в игровой форме рассказывали детям и их  родителям о важности соблюдения правил дорожного движения и скоростного  режима, а также отметили неободимость быть внимательными на проезжей  части и пешеходных переходах.

После  были проведены конкурсы и игры на знание ПДД, розданы профилактические  буклеты и светоотражающие элементы, а все дети получили призы от  партнера "Анжи-арена".

Консультант  отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД Магомедсаид  Алиомаров подчеркнул, что данные мероприятия важны, так как они  привлекают внимание к проблеме на дорогах.

«К  сожалению, случаи ДТП в нашей республике участились и мы хотели  обратить внимание родителей и детей, призывая их быть осторожнее на  дорогах», - заключил Магомедсаид Алиомаров.

Начальник  ОГИБДД УМВД России по г. Махачкала Ибрагим Бабаев отметил, что такие  мероприятия будут проводиться личным составом ГИБДД на постоянной  основе. Главная цель мероприятия сохранение жизни и здоровья детей на  улицах и проспектах города.

Добавим, что подобные профилактические мероприятия будут проведены во всех районах Махачкалы.

 

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