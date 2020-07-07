В Махачкале прошла акция для детей "Берегите друг друга"

В субботу, 4 июля, в Махачкале в сквере имени Сулеймана Стальского прошла акция для детей "Берегите друг друга".

Организатором выступили Министерство по делам молодежи РД совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Махачкала и юными инспекторами движения.

Также в акции приняли участие общественная организация «Сохрани жизнь» , Управление образования города и клуб аниматоров «Фабрика праздника».

В ходе мероприятия аниматоры в игровой форме рассказывали детям и их родителям о важности соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима, а также отметили неободимость быть внимательными на проезжей части и пешеходных переходах.

После были проведены конкурсы и игры на знание ПДД, розданы профилактические буклеты и светоотражающие элементы, а все дети получили призы от партнера "Анжи-арена".

Консультант отдела профилактических программ и проектов Минмолодежи РД Магомедсаид Алиомаров подчеркнул, что данные мероприятия важны, так как они привлекают внимание к проблеме на дорогах.

«К сожалению, случаи ДТП в нашей республике участились и мы хотели обратить внимание родителей и детей, призывая их быть осторожнее на дорогах», - заключил Магомедсаид Алиомаров.

Начальник ОГИБДД УМВД России по г. Махачкала Ибрагим Бабаев отметил, что такие мероприятия будут проводиться личным составом ГИБДД на постоянной основе. Главная цель мероприятия сохранение жизни и здоровья детей на улицах и проспектах города.

Добавим, что подобные профилактические мероприятия будут проведены во всех районах Махачкалы.