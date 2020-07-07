ЗАМАНА - В августе в Ставропольском крае пройдёт XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2020»

В августе в Ставропольском крае пройдёт XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2020»

Автор
07 июля, 2020. Вторник 11:57
В августе в Ставропольском крае пройдёт XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2020»

В августе 2020 года в Ставропольском крае пройдет XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020» (далее – форум). В этом году форум пройдет в онлайн формате.

В августе в Ставропольском крае пройдёт XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2020»
Информация

Организаторами форума являются Правительство Ставропольского края, Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

Форум «Машук» является крупнейшим молодежным форумом юга России и с 2010 года традиционно проводится на территории Ставропольского края в городе Пятигорске у подножия горы Машук. За девять лет в форуме приняло участие более 20 тысяч человек.

С 2010 года грантовую поддержку в рамках конкурса проектов форума получило более 1800 молодежных проектов в различных направлениях общественной и культурной жизни.

Основными целями форума являются развитие этики межнационального общения, дружеских коммуникаций, повышение компетенций участников в сфере науки, добровольчества, информационных технологий, лидерства, сохранения национальных и культурных ценностей.

Регистрация участников осуществляется в сети Интернет в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/).

 

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top