В августе в Ставропольском крае пройдёт XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук-2020»

В августе 2020 года в Ставропольском крае пройдет XI Северо-Кавказский молодежный форум «Машук-2020» (далее – форум). В этом году форум пройдет в онлайн формате.

Организаторами форума являются Правительство Ставропольского края, Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.

Форум «Машук» является крупнейшим молодежным форумом юга России и с 2010 года традиционно проводится на территории Ставропольского края в городе Пятигорске у подножия горы Машук. За девять лет в форуме приняло участие более 20 тысяч человек.

С 2010 года грантовую поддержку в рамках конкурса проектов форума получило более 1800 молодежных проектов в различных направлениях общественной и культурной жизни.

Основными целями форума являются развитие этики межнационального общения, дружеских коммуникаций, повышение компетенций участников в сфере науки, добровольчества, информационных технологий, лидерства, сохранения национальных и культурных ценностей.

Регистрация участников осуществляется в сети Интернет в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/).