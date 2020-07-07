ЗАМАНА - Пожар в Эльтавском лесу ликвидирован

Пожар в Эльтавском лесу ликвидирован

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07 июля, 2020. Вторник 07:19
Пожар в Эльтавском лесу ликвидирован

В пресс-службе МЧС по Республике Дагестан сообщили, что угрозу перехода огня на частный сектор и Эльтавский лес в Кировском районе столицы республики удалось ликвидировать. Сведения об этом опубликованы на сайте «Молодёжь Дагестана». 

Пожар в Эльтавском лесу ликвидирован
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В сообщении говорится, что «Площадь, пройденная огнем, составляет около 7 Га.  Идёт дотушивание разрозненных очагов пожара на площади 150 кв м. лес ликвидирована».

По информации МЧС РД, в районе ул. Владимира Маяковского произошло возгорание сухой травы и камыша. Задействовано 4 единицы техники и 20 человек.

О возгорании в Эльтавском лесу приблизительно 22.00 сообщила администрации Коровского района столицы на своей странице в Инстаграм: «Горит Эльтавский лес со стороны микрорайона Учхоз. На место оперативно выехал глава Кировского района Салих Сагидов».

Сотрудники администрации Кировского района при помощи спецтехники сумели проложить дорогу через овраг для проезда пожарных расчетов.

 

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