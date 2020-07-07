ЗАМАНА - К тушению пожара в пригороде Махачкалы будут привлечены добровольцы

К тушению пожара в пригороде Махачкалы будут привлечены добровольцы

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07 июля, 2020. Вторник 07:13
К тушению пожара в пригороде Махачкалы будут привлечены добровольцы

Тушить пожары в пригороде Махачкалы поможет добровольное пожарное объединение. Об этом заявил мэр дагестанской столицы Салман Дадаев в ходе совещания, проходившего сегодня, 6 июля, в здании ГУ МЧС России по РД под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова.

К тушению пожара в пригороде Махачкалы будут привлечены добровольцы
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Как рассказал руководитель чрезвычайного ведомства Дагестана Нариман Казимагамедов, на сегодня в регионе очень сложная ситуация с пожарами и ежедневно на пульт диспетчерской службы поступает порядка 60-70 соответствующих вызовов. В частности, за последние трое суток лесные пожары зафиксированы в 6 муниципалитетах республики. Наиболее сложными являются пожар в Казбековском районе, а также махачкалинской мусоросвалки  на горе Тарки-Тау. К тушению подключены силы ГУ МЧС России по Дагестану, Комитета по лесному хозяйству и авиация.

В свою очередь Салман Дадаев сообщил, что город провел переговоры с волонтерами, по итогам которых создано добровольное пожарное объединение из 50 человек. Добровольцы приведены в готовность и оснащены ранцевыми огнетушителями для оказания при необходимости помощи лесной охране и силам МЧС.

Помимо этого, волонтерами проводится активная разъяснительная работа с населением о недопустимости неосторожного обращения с огнем в лесной зоне.

Мэр также рассказал, что к тушению пожара на мусоросвалке привлечена городская техника: 5 водовозов, 2 экскаватора и 4 самосвала. Работа затруднена тем, что большая часть горения  происходит в овраге.

Вытекающим из обсуждения стал вопрос создания лицензированного полигона для складирования мусора вблизи Махачкалы.

 

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