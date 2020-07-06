ЗАМАНА - Исправительная колония № 2 и администрация Магарамкентского района договорились о размещении муниципального заказа

Исправительная колония № 2 и администрация Магарамкентского района договорились о размещении муниципального заказа

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06 июля, 2020. Понедельник 18:04
Исправительная колония № 2 и администрация Магарамкентского района договорились о размещении муниципального заказа

Исправительная колония № 2 и администрация Магарамкентского района договорились о размещении муниципального заказа. Начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Дагестан подполковник внутренней службы Рауф Габибов провел рабочую встреча с главой Магарамкентского района Фаридом Ахмедовым.

Исправительная колония № 2 и администрация Магарамкентского района договорились о размещении муниципального заказа
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В ходе встречи Рауф Габибов рассказал о производственных мощностях учреждения, о проводимой работе по оснащению производственного сектора учреждения современным оборудованием, о выполнении государственных и муниципальных заказов и обсудил вопросы размещения в исправительной колонии № 2 заказов для муниципальных нужд.

По итогам встречи стороны пришли к соглашению о размещении в исправительной колонии № 2 муниципального заказа для нужд Магарамкентского района на производство контейнерных баков для твердых коммунальных отходов в количестве - 403 штук.

 

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