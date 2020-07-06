В Дагестане ЕГЭ по русскому языку сдали примерно 10 тысяч выпускников

Примерно 10 тысяч выпускников 2020 года и прошлых лет сдали ЕГЭ по русскому языку, проведение которого в текущем году разделено на 2 дня – 6 и 7 июля, пишет РИА Дагестан.

В первый день госаттестацию прошли 7813 участников. Экзамен проводился во всех 67 пунктах, задействованных в экзаменационной кампании 2020 года. На второй день заявлено 1913 участников. Экзамен пройдет в 20 ППЭ. Разделение призвано избежать большого скопления участников в экзаменационных пунктах, что очень важно в нынешних эпидемиологических условиях.

Накануне каждого экзамена в пунктах проведения проводятся дезинфекция и проветривание помещений. В ППЭ установлены дозаторы с антисептическими средствами и обеззараживатели воздуха.

«Сегодня самый массовый экзамен, и все наше внимание было приковано, в первую очередь, к соблюдению эпидемиологических предписаний Роспотребнадзора. Безопасность детей – на первом месте. В этом активно нам помогают общественные наблюдатели и федеральные эксперты, за что им огромное спасибо. Первые экзамены у нас прошли без сбоев. Надеемся, что вся кампания пройдет без каких-либо серьезных нарушений», – подчеркнула вице-премьер – министр образования и науки РД.

На входе в пункт проведения экзаменов медицинскими работниками проводится бесконтактная термометрия участников и организаторов. Парты в аудиториях расставлены с соблюдением дистанции, участники рассаживаются в шахматном порядке. Кроме того, во избежание скопления большого количества людей предварительно составляются графики прибытия участников ЕГЭ и работников ППЭ. Родителям выпускников рекомендовано не сопровождать детей.

«В школе нас предупредили, что родителям нежелательно приходить на пункт, так не будет большого скопления людей. Конечно, мы очень переживаем. Откровенно говоря, больше, чем наши дети. Дочь пошла на экзамен спокойная и уверенная в себе. У нее было много времени на подготовку, период самоизоляции в этом плане пошел только на пользу. И еще радует, что в этом году в пунктах разрешено открывать окна. Июль, как никак, самый жаркий месяц, и я надеюсь, что это не помешает детям сконцентрироваться и успешно сдать экзамены», – поделилась мама выпускницы этого года Татьяна Рамазанова.

Продолжительность ЕГЭ по русскому языку составляет 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. Участники должны набрать минимум 36 баллов – таков минимальный проходной порог, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл.

Свои результаты участники узнают не позднее 20 и 23 июля.